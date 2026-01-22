Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de enero de 2026

DIPUTADA MORALES CRITICA NOMBRAMIENTOS CLAVE DEL NUEVO GABINETE Y PIDE CAMBIAR EL TONO CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS “ESPERO QUE EL GOBIERNO ENTRANTE ENTIENDA QUE YA TERMINÓ EL PERIODO DE CAMPAÑA”

Buenos días región.

diputadamorales

La diputada por la región de Magallanes, Javiera Morales Alvarado, conversó esta mañana con la ciudadanía en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde se refirió al gabinete anunciado por el presidente electo José Antonio Kast y al debate en torno a la Ley de Reajuste del Sector Público.

En su análisis del nuevo equipo ministerial, la parlamentaria señaló: “soy una parlamentaria de izquierda y cuando veo los énfasis de algunos ministerios no estoy de acuerdo con ellos pero voy a intentar ser objetiva...ese gobierno llega diciendo que será un gobierno de emergencia, que va enfocarse en las emergencias de Arica a magallanes, me llama la atención que sea un gabinete muy ideológico, que haya gente con posturas muy extremas”. En esa línea, manifestó reparos al nombramiento en Hacienda, indicando que “por ejemplo el ministerio de hacienda liderado por Quiroz a mi me parece que no es el perfil adecuado para el ministerio de hacienda, si quieres hacer que el crecimiento llegue a las familias, pero veo a un Quiroz que no tiene experiencia en el sector publico y en el sector privado ha estado vinculado a casos de colusión”.

Respecto al Ministerio de la Mujer, Morales expresó que “el ministerio de la mujer liderado por una mujer muy joven a quien le deseo todos los éxitos no tengo problema con que haya religiosos en los ministerios pero no quiero que se imponga la religión a través del ministerio”, agregando que “espero su gestión se concentre no en lo valórico sino vamos a tener problemas ella esta en contra de derechos sexuales y reproductivos, que no cree en el aborto de 3 causales, etc ojala eso quede de lado y se preocupe de temas como el empleo para las mujeres o la ley de sala cuna para chile”. Además, cuestionó el perfil general de los nombramientos señalando que “hay mucho gerente de empresas privadas pero para llevar un ministerio o una vocería, para gobernar adelante un país no solo se necesita la experiencia del mundo privado”.

En relación con la Ley de Reajuste del Sector Público, la diputada hizo un llamado directo al futuro gobierno, afirmando: “espero que el gobierno entrante entienda que ya termino el periodo de campaña y es momento de entender que dentro del sector publico la mayoría son funcionarios probos, de carrera, llevan mucho tiempo trabajando ahí, que nos les gusta ser tratados de parásitos o abusadores, espero que ese tono cambie sino va a ser difícil gobernar así”.

La diputada Morales recalcó la importancia de generar un clima de respeto institucional y diálogo, especialmente con los trabajadores del sector público, advirtiendo que el tono y las señales políticas serán claves para la gobernabilidad del próximo período.



Los Colonos

CONOCE LAS SERIES Y PELÍCULAS FILMADAS EN MAGALLANES Y QUE RESCATAN LA IDENTIDAD PATAGÓNICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Leer Más

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

16
nuestrospodcast
nicolekidman_1769037058_3815281835811989297_1637269350

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
diputadamorales

DIPUTADA MORALES CRITICA NOMBRAMIENTOS CLAVE DEL NUEVO GABINETE Y PIDE CAMBIAR EL TONO CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS “ESPERO QUE EL GOBIERNO ENTRANTE ENTIENDA QUE YA TERMINÓ EL PERIODO DE CAMPAÑA”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mesa tecnica-1 (1)

MESA TÉCNICA INICIA PLANIFICACIÓN DE LA 34ª VERSIÓN DEL FESTIVAL COSTUMBRISTA CHILOTE EN PUERTO NATALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
zona puuy

LA SEGUNDA VERSIÓN DE CORMAG-CON LLEGA A PUNTA ARENAS EN FEBRERO Y CONTARÁ CON 50 ARTISTAS