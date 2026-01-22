DIPUTADA MORALES CRITICA NOMBRAMIENTOS CLAVE DEL NUEVO GABINETE Y PIDE CAMBIAR EL TONO CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS “ESPERO QUE EL GOBIERNO ENTRANTE ENTIENDA QUE YA TERMINÓ EL PERIODO DE CAMPAÑA”

La diputada por la región de Magallanes, Javiera Morales Alvarado, conversó esta mañana con la ciudadanía en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde se refirió al gabinete anunciado por el presidente electo José Antonio Kast y al debate en torno a la Ley de Reajuste del Sector Público.

En su análisis del nuevo equipo ministerial, la parlamentaria señaló: “soy una parlamentaria de izquierda y cuando veo los énfasis de algunos ministerios no estoy de acuerdo con ellos pero voy a intentar ser objetiva...ese gobierno llega diciendo que será un gobierno de emergencia, que va enfocarse en las emergencias de Arica a magallanes, me llama la atención que sea un gabinete muy ideológico, que haya gente con posturas muy extremas”. En esa línea, manifestó reparos al nombramiento en Hacienda, indicando que “por ejemplo el ministerio de hacienda liderado por Quiroz a mi me parece que no es el perfil adecuado para el ministerio de hacienda, si quieres hacer que el crecimiento llegue a las familias, pero veo a un Quiroz que no tiene experiencia en el sector publico y en el sector privado ha estado vinculado a casos de colusión”.

Respecto al Ministerio de la Mujer, Morales expresó que “el ministerio de la mujer liderado por una mujer muy joven a quien le deseo todos los éxitos no tengo problema con que haya religiosos en los ministerios pero no quiero que se imponga la religión a través del ministerio”, agregando que “espero su gestión se concentre no en lo valórico sino vamos a tener problemas ella esta en contra de derechos sexuales y reproductivos, que no cree en el aborto de 3 causales, etc ojala eso quede de lado y se preocupe de temas como el empleo para las mujeres o la ley de sala cuna para chile”. Además, cuestionó el perfil general de los nombramientos señalando que “hay mucho gerente de empresas privadas pero para llevar un ministerio o una vocería, para gobernar adelante un país no solo se necesita la experiencia del mundo privado”.

En relación con la Ley de Reajuste del Sector Público, la diputada hizo un llamado directo al futuro gobierno, afirmando: “espero que el gobierno entrante entienda que ya termino el periodo de campaña y es momento de entender que dentro del sector publico la mayoría son funcionarios probos, de carrera, llevan mucho tiempo trabajando ahí, que nos les gusta ser tratados de parásitos o abusadores, espero que ese tono cambie sino va a ser difícil gobernar así”.

La diputada Morales recalcó la importancia de generar un clima de respeto institucional y diálogo, especialmente con los trabajadores del sector público, advirtiendo que el tono y las señales políticas serán claves para la gobernabilidad del próximo período.





​

