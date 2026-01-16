DIPUTADA JAVIERA MORALES ANALIZA LA DISCUSIÓN DE SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DESAFÍOS POLÍTICOS TRAS CASO GUSTAVO GATICA

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada Javiera Morales Alvarado abordó una serie de temas de contingencia nacional y regional, centrando su análisis en el fallo absolutorio en el caso de Gustavo Gatica, el debate legislativo en torno a seguridad pública y los desafíos que enfrenta el país ante el próximo cambio de administración.

Durante la conversación, la parlamentaria sostuvo que el foco del debate no debe centrarse en las disputas políticas, sino en las consecuencias humanas del caso. Desde su análisis, advirtió que decisiones judiciales de este tipo envían señales complejas respecto de los límites en el uso de la fuerza por parte de las policías, planteando que el respeto a los derechos humanos es compatible con fortalecer la seguridad pública y la labor de Carabineros.

En ese contexto, Morales explicó su votación en la Ley Nain-Retamal, señalando que respaldó la mayor parte de la iniciativa, pero manifestó reparos en artículos que, a su juicio, podrían generar escenarios de impunidad. Afirmó que el debate en seguridad requiere matices y evaluación técnica, y rechazó que cuestionar ciertos puntos legislativos implique estar en contra del orden público o de las instituciones policiales.

La diputada también reflexionó sobre el rol de la protesta social en democracia, defendiendo el derecho a la manifestación pacífica como una herramienta legítima de expresión ciudadana. Según su mirada, equiparar todas las manifestaciones con delitos distorsiona el debate público y desconoce problemáticas sociales que requieren canales de diálogo institucional.

Finalmente, Morales abordó desafíos regionales vinculados al desarrollo económico, el rol del Estado en Magallanes y proyectos estratégicos como el Plan de Zonas Extremas, la industria del hidrógeno verde y el fortalecimiento de empresas públicas. Desde su análisis, planteó la necesidad de dar continuidad a políticas de Estado que han permitido crecimiento regional, más allá de los cambios de gobierno, subrayando que su rol futuro será ejercer una oposición crítica, pero constructiva, en beneficio de la región.

​





