CON EL 100% DE MESAS ESCRUTADAS, ASÍ VOTÓ MAGALLANES EN EL DISTRITO 28: PARLAMENTARIOS ELECTOS CARLOS BIANCHI CHELECH (24,81%), ALEJANDRO RIQUELME DUCCI (12,61%) Y JAVIERA MORALES ALVARADO (9,30%)

Con el 100% de las 423 mesas escrutadas, el Distrito 28 de la región de Magallanes definió a sus tres representantes, en una jornada marcada por una fuerte presencia de candidatura independiente y un notable desempeño del Partido Republicano.

El independiente Carlos Antonio Karim Bianchi obtuvo la primera mayoría regional, con 24.954 votos, equivalentes al 24,81% del total de sufragios válidamente emitidos. En segundo lugar se ubicó Alejandro Riquelme Ducci, del Partido Republicano, quien alcanzó 12.685 votos (12,61%). La tercera escaña fue para Javiera Morales Alvarado, del Frente Amplio, con 9.359 votos (9,30%).

En total, se registraron 122.596 votos, de los cuales 82,05% fueron válidamente emitidos, mientras que los nulos representaron un 12,02% y los blancos un 5,92%.

Los resultados reflejan un panorama electoral diverso, donde bloques como Cambio por Chile (26,34%), Unidad por Chile (23,96%) y las candidaturas independientes lograron una presencia significativa en la votación total.

