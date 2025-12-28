Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de diciembre de 2025

ENERGÍAS RENOVABLES: INACAP PUNTA ARENAS INFORMA SOBRE CARRERAS, ACCESO Y BENEFICIOS EN POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

inacaperenovables

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Julio Álvarez, Director de Carrera del área de Energías Renovables, junto a María Fernanda Pavez, estudiante de INACAP Punta Arenas, participaron de una conversación orientada a informar a la ciudadanía sobre la formación, oportunidades académicas, servicios de apoyo y proyección laboral de las carreras vinculadas al sector energético.

Durante el espacio, se entregaron antecedentes sobre las alternativas formativas que ofrece INACAP en la región, destacando Técnico en Energías Renovables e Ingeniería en Energía, programas alineados con los desafíos actuales y futuros del desarrollo sustentable y la transición energética, especialmente relevantes para Magallanes.

Asimismo, se informó a la comunidad que la matrícula tiene costo $0 hasta el 31 de diciembre para estudiantes nuevos, además de la posibilidad de ingresar sin PAES y acceder a Gratuidad, facilitando el acceso a la educación superior técnica y profesional.



Sin título

CON UN INFARTANTE FINAL, PUNTA ARENAS CAYÓ ANTE COLO-COLO POR LA SUPERCOPA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

"LA COSTANERA ES TUYA" CERRÓ EL 2025 CON MASIVA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Leer Más

La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero.


La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero.


CIERRE ANUAL DE LA COSTANERA ES TUYA (4) (1)
nuestrospodcast
R2XP7C4FIJESTP5IIZG7KCTGFA

LLUVIA CONFIRMADA PARA EL 31 DE DICIEMBRE: ESTAS REGIONES DE CHILE TENDRÁN PRECIPITACIONES EN LA PREVIA AL AÑO NUEVO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
inacaperenovables

ENERGÍAS RENOVABLES: INACAP PUNTA ARENAS INFORMA SOBRE CARRERAS, ACCESO Y BENEFICIOS EN POLAR COMUNICACIONES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
0c68dfff-d169-4e9d-a688-71357a14862f

DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
incendio-forestal-cerro-maule

"ESTAMOS MUY, MUY PREOCUPADOS": INCENDIO FORESTAL EN MAULE CONSUME 1.100 HECTÁREAS Y DESTRUYE 2 CASAS