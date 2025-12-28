28 de diciembre de 2025
ENERGÍAS RENOVABLES: INACAP PUNTA ARENAS INFORMA SOBRE CARRERAS, ACCESO Y BENEFICIOS EN POLAR COMUNICACIONES
Buenos días región.
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Julio Álvarez, Director de Carrera del área de Energías Renovables, junto a María Fernanda Pavez, estudiante de INACAP Punta Arenas, participaron de una conversación orientada a informar a la ciudadanía sobre la formación, oportunidades académicas, servicios de apoyo y proyección laboral de las carreras vinculadas al sector energético.
Durante el espacio, se entregaron antecedentes sobre las alternativas formativas que ofrece INACAP en la región, destacando Técnico en Energías Renovables e Ingeniería en Energía, programas alineados con los desafíos actuales y futuros del desarrollo sustentable y la transición energética, especialmente relevantes para Magallanes.
Asimismo, se informó a la comunidad que la matrícula tiene costo $0 hasta el 31 de diciembre para estudiantes nuevos, además de la posibilidad de ingresar sin PAES y acceder a Gratuidad, facilitando el acceso a la educación superior técnica y profesional.
