SUPEREDUC PUBLICA NUEVA CIRCULAR SOBRE REGLAMENTOS INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS BÁSICOS Y MEDIOS

La Superintendencia de Educación publicó de la nueva Circular N°781, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos en Establecimientos de Educación Básica y Media. El texto reemplaza la versión de 2018 y se actualiza conforme a las leyes y políticas que han fortalecido la protección de derechos y la convivencia escolar en los últimos años.

La nueva circular entra en vigencia a partir del inicio del año escolar 2026. Sin perjuicio de ello, los establecimientos tendrán hasta el 30 de junio del mismo año para adecuar el contenido de sus reglamentos internos.

El Reglamento Interno es el instrumento central de cada comunidad educativa, pues regula las relaciones entre sus integrantes y permite ejercer derechos y deberes de manera efectiva. La actualización responde a un escenario normativo distinto al de hace siete años, marcado por la Ley N° 21.430 sobre garantías de la niñez y adolescencia, la Ley N° 21.675 contra la violencia hacia las mujeres y la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030.

A esto se suma el aumento sostenido de denuncias relacionadas con convivencia escolar y la aparición de problemáticas como el acoso virtual, la discriminación y la vulneración de derechos, que requieren respuestas más claras y oportunas. En ese sentido, es importante recalcar que este nuevo documento abarca únicamente a establecimientos de Educación Básica y Media, ya que la Supereduc está trabajando en la generación de una circular específica para recintos de Educación Parvularia, la que debería publicarse próximamente.

La superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, destacó que “con esta actualización buscamos que los reglamentos internos reflejen de manera más clara y moderna los principios que guían la vida educativa, fortaleciendo la convivencia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Al mismo tiempo, avanzar en un reglamento específico para establecimientos de educación parvularia será fundamental para reconocer las particularidades de esa etapa y asegurar que cuente con marcos normativos que resguarden el bienestar y desarrollo integral de la primera infancia”.

El nuevo documento introduce avances sustantivos. Precisa que el Reglamento Interno es un único instrumento, aunque compuesto de diversos capítulos; incorpora principios como la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, la perspectiva de género y el enfoque formativo; y reconoce expresamente el deber de cuidado de los sostenedores respecto de la integridad, seguridad y salud física y mental de las y los estudiantes.

También recopila y sistematiza procedimientos que antes estaban dispersos en distintos cuerpos normativos, como el reconocimiento de identidad de género, la desregulación emocional y conductual, el suministro de medicamentos y los apoyos en actividades de la vida diaria. Asimismo, releva la importancia de las instancias de participación y de los mecanismos de coordinación entre ellas.

La Circular establece que la activación de los protocolos responde al deber de cuidado del sostenedor y tiene como objetivo resguardar la integridad de las comunidades educativas, sin que ello esté necesariamente vinculado al ejercicio de la potestad disciplinaria.

De esta manera, no se requiere activar un protocolo para aplicar medidas formativas o disciplinarias, y viceversa. Los protocolos se presentan en un capítulo con lineamientos generales transversales, lo que simplifica la lectura y reduce la carga burocrática, entregando herramientas más oportunas para la gestión de la convivencia escolar.

En cuanto a sus contenidos mínimos, se eliminan los anexos que antes se ubicaban al final de la Circular, trasladando su regulación a la sección de aspectos particulares de cada protocolo, con el fin de facilitar la comprensión.

En paralelo, los establecimientos podrán implementar procedimientos propios para solucionar colaborativamente los conflictos que afecten la convivencia, así como para determinar responsabilidades disciplinarias cuando corresponda.

La superintendenta Orellana subrayó que “la Circular entrega a las comunidades educativas reglas más pertinentes y comprensibles, adaptadas a los desafíos actuales de la educación básica y media”.

Esta actualización beneficiará a las comunidades educativas al recoger las transformaciones normativas de los últimos años, presentar una nueva forma de abordar la convivencia educativa y sistematizar procedimientos dispersos, contribuyendo a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de todas y todos sus integrantes.

