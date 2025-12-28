LLUVIA CONFIRMADA PARA EL 31 DE DICIEMBRE: ESTAS REGIONES DE CHILE TENDRÁN PRECIPITACIONES EN LA PREVIA AL AÑO NUEVO

Según el pronóstico del tiempo, este 31 de diciembre, en la previa al Año Nuevo, distintas regiones de Chile tendrán lluvia.

Acorde a lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), todo se concentraría en el sur de Chile.

Mientras, el norte y centro del territorio nacional mantendrán las altas temperaturas en los termómetros.

¿Dónde podría llover este 31 de diciembre en la previa al Año Nuevo en Chile?

Las precipitaciones deberían concentrarse principalmente en las regiones de Aysén y Magallanes.

Puerto Aysén recibirá unas cuantas gotas durante la mañana para luego dar paso a nubosidad parcial. Un caso similar ocurrirá en Caleta Tortal y Villa O’Higgins durante las primeras y últimas horas de la jornada.

En el segundo tramo mencionado, locaciones como Puerto Natales y Povenir tendrían chubascos débiles en la tarde y noche.

La ciudad de Punta Arenas tendría un cielo cubierto, precipitaciones y viento de hasta 60 km/h tras oscurecer.

Si nos vamos aún más al extremo, Puerto Williams experimentará cielo nublado y chubascos débiles con viento entre 25 y 40 km/h en la noche de celebración.

