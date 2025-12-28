Punta Arenas,
28 de diciembre de 2025

LLUVIA CONFIRMADA PARA EL 31 DE DICIEMBRE: ESTAS REGIONES DE CHILE TENDRÁN PRECIPITACIONES EN LA PREVIA AL AÑO NUEVO

En algunas zonas la situación llegará con ráfagas de viento. ​

R2XP7C4FIJESTP5IIZG7KCTGFA

Según el pronóstico del tiempo, este 31 de diciembre, en la previa al Año Nuevodistintas regiones de Chile tendrán lluvia.

Acorde a lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), todo se concentraría en el sur de Chile.

Mientras, el norte y centro del territorio nacional mantendrán las altas temperaturas en los termómetros

¿Dónde podría llover este 31 de diciembre en la previa al Año Nuevo en Chile?

Las precipitaciones deberían concentrarse principalmente en las regiones de Aysén y Magallanes.

Puerto Aysén recibirá unas cuantas gotas durante la mañana para luego dar paso a nubosidad parcial. Un caso similar ocurrirá en Caleta Tortal y Villa O’Higgins durante las primeras y últimas horas de la jornada.

En el segundo tramo mencionado, locaciones como Puerto Natales y Povenir tendrían chubascos débiles en la tarde y noche.

La ciudad de Punta Arenas tendría un cielo cubierto, precipitaciones y viento de hasta 60 km/h tras oscurecer.

Si nos vamos aún más al extremo, Puerto Williams experimentará cielo nublado y chubascos débiles con viento entre 25 y 40 km/h en la noche de celebración.

ADN


"LA COSTANERA ES TUYA" CERRÓ EL 2025 CON MASIVA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Leer Más

La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero.


La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero.


servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LLUVIA CONFIRMADA PARA EL 31 DE DICIEMBRE: ESTAS REGIONES DE CHILE TENDRÁN PRECIPITACIONES EN LA PREVIA AL AÑO NUEVO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

unnamed

UTALCA ADJUDICA FONDO ESTRUCTURAL DE INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLO DE CIENCIAS

ANUNCIAN A GANADORES DEL CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA 2025

