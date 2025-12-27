Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de diciembre de 2025

POLÉMICA POR EMBAJADORA EN NUEVA ZELANDA: CANCILLERÍA LA REPRENDIÓ Y ALGUNOS DIPUTADOS PIDEN SU SALIDA

Manahi Pakarati. ​

polemica-por-embajadora-en-nueva-zelanda-cancilleria-la-reprendio-y-algunos-diputados-piden-su-salida

La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, compartió durante esta semana una historia en sus redes sociales en la que aludía a la “autodeterminación de Rapa Nui”, publicación en la que se apreciaba un cartel con la consigna “libre determinación para la nación de Rapa Nui”.

Tras conocerse el contenido, desde el ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a La Tercera que el pasado 24 de diciembre se tomó conocimiento de la fotografía publicada y que ese mismo día Pakarati fue reprendida, ofreció disculpas, reconoció el error y retiró la imagen de sus redes sociales.

Pese a ello, el hecho generó reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Críticas de parlamentarios

El diputado de la UDI, Christian Moreira, ironizó señalando que este hecho es como “dispararse en los pies”, apuntando a que una embajadora no puede comportarse como una activista. El gremialista agregó que lo mínimo que puede hacer el Gobierno es removerla de su cargo.

“Ella no se da cuenta que es representante de todo el país y no es una activista separatista. Creo que el gobierno, el presiden de la República, ipso facto, por lógica, tiene que removerla del cargo”, comentó.

Desde el oficialismo, en tanto, optaron por tomar distancia de la polémica y aseguraron que la actuación de Cancillería fue la correcta desde el punto de vista institucional y diplomático.

Así lo señaló la diputada comunista, Nathalie Castillo.

“La Cancilleria ya se pronunció con la embajadora que es lo que corresponde institucionalmente en materia diplomática, creo que se ha procedido de manera correcta. Ahora, desconocer las múltiples demandas de los pueblos originarios sería no enfrentar la realidad del país”, aseguró.

Quien fue más allá fue el diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert, quien anunció que citará al canciller Alberto van Klaveren a la Comisión de Relaciones Exteriores para que entregue explicaciones sobre por qué no se removió del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda.

“En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la comisión se pronuncie y para que el Canciller sea citado a la Comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la embajadora de Chile, señora Pakarati”, indicó.

Cabe señalar que Manahi Pakarati — de ascendencia Rapa Nui — fue designada embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el Presidente Gabriel Boric y que además ejerce como embajadora concurrente en Islas Cook, Niue y Fiji.

Biobio.Chile


alcaldepuq

ALCALDE RADONICH Y POSIBLE COBRO DE SEGURO PARA IR A ARGENTINA: “ATENTA CLARAMENTE A LO QUE HEMOS ESTADO DESARROLLANDO QUE ES LA INTEGRACIÓN”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EXGUARDAPARQUES DE CONAF RECIBIRÁ EL PREMIO POR LA PAZ QUE CONFIERE EL OBISPADO

Leer Más

Ciro Barría de Puerto Natales.


Ciro Barría de Puerto Natales.


Sin título
nuestrospodcast
foto 102

NUEVOS ESPECIALISTAS EGRESAN DEL CURSO DE COMANDOS 2025

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
polemica-por-embajadora-en-nueva-zelanda-cancilleria-la-reprendio-y-algunos-diputados-piden-su-salida

POLÉMICA POR EMBAJADORA EN NUEVA ZELANDA: CANCILLERÍA LA REPRENDIÓ Y ALGUNOS DIPUTADOS PIDEN SU SALIDA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mincienciaCEN

MINISTRO DE CIENCIA SOBRE EL CEN: “SE CONSIDERA LA CREACIÓN DE OTROS EN ANTOFAGASTA Y PUNTA ARENAS”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
davidpaillan

MÁS ALLÁ DE LOS REGALOS: PASTOR EVANGÉLICO DAVID PAILLÁN CONEY ABORDA EL SIGNIFICADO PROFUNDO DE LA NAVIDAD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250