POLÉMICA POR EMBAJADORA EN NUEVA ZELANDA: CANCILLERÍA LA REPRENDIÓ Y ALGUNOS DIPUTADOS PIDEN SU SALIDA

La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, compartió durante esta semana una historia en sus redes sociales en la que aludía a la “autodeterminación de Rapa Nui”, publicación en la que se apreciaba un cartel con la consigna “libre determinación para la nación de Rapa Nui”.

Tras conocerse el contenido, desde el ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a La Tercera que el pasado 24 de diciembre se tomó conocimiento de la fotografía publicada y que ese mismo día Pakarati fue reprendida, ofreció disculpas, reconoció el error y retiró la imagen de sus redes sociales.

Pese a ello, el hecho generó reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Críticas de parlamentarios

El diputado de la UDI, Christian Moreira, ironizó señalando que este hecho es como “dispararse en los pies”, apuntando a que una embajadora no puede comportarse como una activista. El gremialista agregó que lo mínimo que puede hacer el Gobierno es removerla de su cargo.

“Ella no se da cuenta que es representante de todo el país y no es una activista separatista. Creo que el gobierno, el presiden de la República, ipso facto, por lógica, tiene que removerla del cargo”, comentó.

Desde el oficialismo, en tanto, optaron por tomar distancia de la polémica y aseguraron que la actuación de Cancillería fue la correcta desde el punto de vista institucional y diplomático.

Así lo señaló la diputada comunista, Nathalie Castillo.

“La Cancilleria ya se pronunció con la embajadora que es lo que corresponde institucionalmente en materia diplomática, creo que se ha procedido de manera correcta. Ahora, desconocer las múltiples demandas de los pueblos originarios sería no enfrentar la realidad del país”, aseguró.

Quien fue más allá fue el diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert, quien anunció que citará al canciller Alberto van Klaveren a la Comisión de Relaciones Exteriores para que entregue explicaciones sobre por qué no se removió del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda.

“En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la comisión se pronuncie y para que el Canciller sea citado a la Comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la embajadora de Chile, señora Pakarati”, indicó.

Cabe señalar que Manahi Pakarati — de ascendencia Rapa Nui — fue designada embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el Presidente Gabriel Boric y que además ejerce como embajadora concurrente en Islas Cook, Niue y Fiji.

Biobio.Chile

​

