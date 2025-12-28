LAS TENDENCIAS QUE MARCARON EL 2025: VIAJES CRECIERON 38%, EL CARIBE REPUNTÓ CON DESTINOS NOVEDOSOS, HUBO MÁS PLANIFICACIÓN ANTICIPADA

El 2025 fue un año bisagra para el viajero chileno, un punto donde las costumbres cambiaron de rumbo y la forma de recorrer el mundo se volvió más estratégica. Según el estudio COCHA Travel Insights de este mes, los viajes crecieron un 38% frente a 2024, impulsados por una planificación más consciente, una búsqueda clara de diversidad y un mayor interés por experiencias con sentido. Junto con ello, entre junio y septiembre se vivió el peak de movimiento, dando cuenta de una demanda sostenida que dejó atrás la antigua estacionalidad turística.

“La anticipación se manifestó con claridad en los eventos de la industria, donde las personas compararon más, ajustaron presupuesto y aprovecharon rutas nuevas. En el día a día, la planificación fue más moderada, aunque se mantuvo una fuerte preferencia por experiencias con propósito. Además, el Caribe retomó protagonismo, Brasil lideró el crecimiento con un desempeño exponencial y Europa mantuvo su posición como el gran destino aspiracional del año”, afirmó Daiana Mediña, Head de Brand & PR de COCHA.

El mapa del 2025 revela un equilibrio interesante: los viajeros dividieron su interés entre playas cálidas, ciudades icónicas y viajes familiares. En paquetes, Punta Cana y Cancún dominaron la conversación, seguidos por la energía de Río de Janeiro, la historia viva de Madrid y la propuesta siempre familiar de Orlando. La demanda aérea, en tanto, se concentró en rutas dinámicas y accesibles como Buenos Aires, Madrid, São Paulo, Río de Janeiro y Lima, mientras que las reservas de hotel se inclinaron hacia destinos versátiles como Miami, Orlando, Madrid, Barcelona y Buenos Aires, reflejando la mezcla ideal entre compras, cultura, gastronomía y buena conectividad.

El Caribe vivió un impulso especial, con Punta Cana, Cancún, Curazao, Jamaica y Cartagena de Indias mostrando fuertes crecimientos respecto de 2024. Sudamérica, en tanto, recuperó dinamismo gracias al retorno de Buenos Aires, Lima y Montevideo, destinos que impulsaron la explosión de viajes cortos. Este formato, estancias de 2 a 4 noches, fue uno de los fenómenos emergentes del año, especialmente entre mujeres, parejas y grupos de amigas y amigos que aprovecharon fines de semana largos y ofertas de e-commerce para escapadas rápidas.

El segmento all inclusive volvió a posicionarse como uno de los preferidos de las familias, con Punta Cana y Cancún como los destinos mejor evaluados por relación precio-experiencia. Paralelamente, los cruceros mostraron un crecimiento notable, con mayor demanda de rutas por el Caribe Oriental, el Mediterráneo, Alaska y Sudamérica, además de un interés creciente por barcos de nueva generación y experiencias temáticas.

Uno de los comportamientos más llamativos de 2025 fue la consolidación del multidestino como alternativa inteligente y conveniente. Según los datos de COCHA, rutas como Santiago–Madrid–Roma o Santiago–Madrid–París resultaron más económicas que los itinerarios round trip tradicionales. Mientras la compra por separado puede superar los USD 2.250, los multidestinos partieron desde USD 1.500–1.700, generando un ahorro promedio de USD 500 a 700 por pasajero.

El e-commerce acompañó esta tendencia. En eventos como Travel Sale, Cyber, Black Friday y COCHA Hits, los destinos más comprados fueron Buenos Aires, Madrid, Río de Janeiro, Orlando, Cancún, Punta Cana y Lima, una combinación que mezcla cercanía, conectividad y alta demanda estacional. “Este año, las compras anticipadas crecieron con fuerza principalmente durante eventos y campañas propias. En esos períodos, las personas aseguraron sus viajes con mayor anticipación para acceder a mejores tarifas y disponibilidad”, explica Mediña.

En el segmento lujo, 2025 también mostró cifras históricas. Destinos como Polinesia Francesa, Dubái, Japón, Maldivas y la Costa Turquesa de Turquía crecieron a doble dígito, impulsados principalmente por viajes de aniversario, celebraciones importantes y lunas de miel. Este grupo exhibe un comportamiento de compra más anticipado y una búsqueda clara de experiencias exclusivas.

Lo que viene el 2026

Las proyecciones para 2026 son igualmente dinámicas. COCHA Travel Insights anticipa un mayor interés por viajes auténticos, experiencias que conectan con la vida local, gastronomía y cultura; un crecimiento sostenido del turismo de bienestar, desde retiros hasta termas y destinos tranquilos; y una expansión del multidestino como herramienta para optimizar tiempo y presupuesto.

El 2026 también estará marcado por un avance significativo de Asia aspiracional, con Japón, Corea y Tailandia en aumento; un mayor protagonismo de la Europa alternativa, incluyendo Croacia, Turquía Portugal y los países bálticos; y la consolidación del Caribe emergente, donde Curazao, Jamaica y Cartagena continúan ganando terreno. En Sudamérica, se proyecta un alza en destinos menos tradicionales como Mendoza, Recife, Salvador de Bahía, Curitiba y la Amazonía brasileña.

“La motivación para viajar hoy es mucho más emocional: reencontrarse, descansar, celebrar o descubrir algo distinto. El 2026 será un año de nuevas rutas, destinos emergentes y experiencias más personalizadas, donde cada viajero y viajera buscará algo que resuene con su propia historia”, destaca Mediña.

Con ese espíritu, COCHA proyecta un 2026 marcado por mayor planificación, diversificación y búsqueda de experiencias con sentido, consolidando al 2025 como un año de transformación para el turismo chileno y el inicio de una nueva forma de viajar.







RECAP 2025 - COCHA Insight

1. CRECIMIENTO GENERAL 2025

· Viajes +38% vs 2024. Peak junio-septiembre.

2. TOP PAQUETES MÁS ELEGIDOS

· Punta Cana

· Cancún

· Río de Janeiro

· Madrid

· Orlando

3. TOP VUELOS MÁS DEMANDADOS

· Buenos Aires

· Madrid

· São Paulo

· Río de Janeiro

· Lima

4. DESTINOS CON MAYOR CRECIMIENTO

· Río de Janeiro

· Cancún

· Punta Cana

· Madrid

· Orlando

· Lima

· Buenos Aires

· Caribe emergente: Curazao y Jamaica.

5. VIAJES CORTOS (2-4 noches)

· Buenos Aires

· Lima

· Montevideo

· São Paulo

· Con alta demanda de mujeres, parejas y grupos.

6. CATEGORÍAS EN EXPANSIÓN

· All Inclusive: Punta Cana, Cancún (familias).

· Cruceros: Caribe y Mediterráneo.

· Vuelos Multidestino.

7. SEGMENTO LUJO

· Polinesia Francesa

· Dubái

· Japón

· Maldivas

· Costa Turquesa (Turquía)

8. TENDENCIAS 2026

· Viajes Gastronómicos

· Wellness (termas/spas).

· Multidestinos inteligentes.

· Asia (Japón, Corea, Tailandia).

· Viajes familiares y multigeneracionales.

· Caribe emergente (Curazao, Jamaica, Cartagena).

· Europa alternativa (Portugal, Croacia, Turquía).

9. FAVORITOS PROYECTADOS 2026

· Sudamérica: Salta, Jujuy, Recife, Salvador, Curitiba, Amazonía.

· Europa: Portugal, Croacia, Turquía, Polonia, Bálticos.

· Asia: Japón, Corea, Tailandia, Vietnam.

· Caribe: Curazao, Jamaica, Cartagena.

Para más información ingresa a www.cocha.com, solicita atención especializada en las tiendas COCHA a lo largo del país, o a través de la asistencia telefónica.







Acerca de Cocha

Con 72 años en el país, la compañía busca ayudar a las personas y empresas a viajar mejor, de forma simple, conveniente y confiable. Antes, durante y después de cada viaje brinda un servicio integral personalizado, pone el mundo al alcance de todos; y ofrece asistencia 24/7 por parte de un experto cuándo y dónde se necesite, para que el viajero solo disfrute con tranquilidad.

​

