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15 de marzo de 2026

PALI AIKE TRAIL 2026 REUNIÓ A CORREDORES EN LOS IMPONENTES CAMPOS VOLCÁNICOS DE SAN GREGORIO

​La cuarta edición de la competencia se desarrolló en el Parque Nacional Pali Aike, convocando a deportistas de Chile y Argentina en una jornada marcada por el deporte, la naturaleza y la participación familiar.

pali aike trail 2026

Con paisajes únicos y el desafío de correr entre cráteres volcánicos, este domingo se desarrolló con éxito la cuarta edición del Pali Aike Trail 2026 en el Parque Nacional Pali Aike, comuna de San Gregorio. La actividad reunió a corredores provenientes de distintos puntos de Chile y también de Argentina, quienes enfrentaron las distintas distancias de la competencia en uno de los escenarios naturales más característicos de la Región de Magallanes.

La jornada fue organizada por la Ilustre Municipalidad de San Gregorio con el apoyo de CONAF Magallanes y el Club Deportivo Magallanes Trail Runners. En esta edición, una de las principales novedades fue la incorporación de la categoría infantil 2K Chulenguito, permitiendo que niñas y niños también fueran parte de la experiencia deportiva junto a sus familias.

La alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade Ruiz, destacó la consolidación de la actividad en la comuna y su impacto en la promoción del deporte y el turismo en el territorio. La autoridad valoró además la llegada de participantes desde distintas ciudades de Chile y de Argentina, quienes pudieron conocer el parque y los paisajes volcánicos que caracterizan a este sector de la región.

Entre los resultados destacados, Yessika Cuesta, de Puerto Natales, obtuvo el primer lugar femenino en la categoría 20K, mientras que Alexis Barrientos, corredor proveniente de Río Gallegos, se quedó con el primer lugar en la misma distancia en varones. En la categoría 7K, el triunfo masculino fue para Kevin Lewis, de la comuna de San Gregorio, quien ha participado en todas las ediciones de la competencia.

La competencia contempló las categorías 2K Infantil Chulenguito, 7K Lagartija, 15K Guanaco y 20K Puma, consolidando al Pali Aike Trail como una instancia que promueve la vida saludable, el turismo deportivo y la puesta en valor de los paisajes naturales de la comuna de San Gregorio y de la Región de Magallanes.

Entre otros resultados destacados, en 7K damas el primer lugar fue para Aracely Alvarado, mientras que en 15K damas ganó Diana Ruiz y en 15K varones el triunfo fue para Luis Torres. La jornada se vivió en un ambiente de entusiasmo, compañerismo y contacto con la naturaleza, reafirmando el crecimiento de esta competencia dentro del calendario deportivo regional.


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