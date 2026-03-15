RESULTADOS SIMCE 2025 EN MAGALLANES MUESTRAN ESTABILIDAD TRAS RECUPERACIÓN POSTPANDEMIA Y DESAFÍOS EN SEGUNDO MEDIO

Los resultados del SIMCE 2025 y su impacto en los procesos educativos de la región de Magallanes fueron abordados en el programa Y tú, ¿qué opinas? de Polar Comunicaciones, espacio en el que participó Mónica Cerro Mercado, jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de la Calidad de la Educación. Durante la conversación se analizaron las principales tendencias de la medición y los desafíos que enfrentan los establecimientos educacionales de la zona.

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La autoridad explicó que los resultados reflejan una estabilización de los aprendizajes tras la recuperación registrada en años anteriores, luego del impacto que tuvo la pandemia en los procesos educativos. Según indicó, las mediciones más recientes muestran que los puntajes se han acercado a niveles similares a los observados antes de la crisis sanitaria, especialmente en los niveles evaluados de cuarto y octavo básico.

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​Cerro señaló que en cuarto básico los resultados de la región presentan un comportamiento similar al promedio nacional y mantienen una línea comparable con el año anterior, lo que evidencia cierta estabilidad. En octavo básico también se observa una tendencia parecida, mientras que en segundo medio se identifican desafíos relevantes, particularmente en lenguaje y matemática, donde los resultados regionales se ubicaron por debajo de lo esperado.

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La jefa de la Macrozona Austral destacó que el SIMCE debe entenderse como una herramienta de análisis más que como un ranking entre establecimientos. En ese sentido, explicó que la información permite a las comunidades educativas revisar sus procesos internos, identificar fortalezas y detectar áreas donde es necesario reforzar estrategias pedagógicas.

Finalmente, en el espacio emitido por Polar Comunicaciones, también se abordaron factores asociados al aprendizaje, como la ansiedad académica, el vínculo entre docentes y estudiantes y el uso de los resultados educativos para la toma de decisiones pedagógicas. Según explicó Cerro, estos elementos pueden incidir en el rendimiento y forman parte de una visión más integral de la calidad educativa en los establecimientos de la región de Magallanes.







