Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de marzo de 2026

RESULTADOS SIMCE 2025 EN MAGALLANES MUESTRAN ESTABILIDAD TRAS RECUPERACIÓN POSTPANDEMIA Y DESAFÍOS EN SEGUNDO MEDIO

Y tú, ¿qué opinas?

y tú que opinas

Los resultados del SIMCE 2025 y su impacto en los procesos educativos de la región de Magallanes fueron abordados en el programa Y tú, ¿qué opinas? de Polar Comunicaciones, espacio en el que participó Mónica Cerro Mercado, jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de la Calidad de la Educación. Durante la conversación se analizaron las principales tendencias de la medición y los desafíos que enfrentan los establecimientos educacionales de la zona.

La autoridad explicó que los resultados reflejan una estabilización de los aprendizajes tras la recuperación registrada en años anteriores, luego del impacto que tuvo la pandemia en los procesos educativos. Según indicó, las mediciones más recientes muestran que los puntajes se han acercado a niveles similares a los observados antes de la crisis sanitaria, especialmente en los niveles evaluados de cuarto y octavo básico.

​Cerro señaló que en cuarto básico los resultados de la región presentan un comportamiento similar al promedio nacional y mantienen una línea comparable con el año anterior, lo que evidencia cierta estabilidad. En octavo básico también se observa una tendencia parecida, mientras que en segundo medio se identifican desafíos relevantes, particularmente en lenguaje y matemática, donde los resultados regionales se ubicaron por debajo de lo esperado.

La jefa de la Macrozona Austral destacó que el SIMCE debe entenderse como una herramienta de análisis más que como un ranking entre establecimientos. En ese sentido, explicó que la información permite a las comunidades educativas revisar sus procesos internos, identificar fortalezas y detectar áreas donde es necesario reforzar estrategias pedagógicas.

Finalmente, en el espacio emitido por Polar Comunicaciones, también se abordaron factores asociados al aprendizaje, como la ansiedad académica, el vínculo entre docentes y estudiantes y el uso de los resultados educativos para la toma de decisiones pedagógicas. Según explicó Cerro, estos elementos pueden incidir en el rendimiento y forman parte de una visión más integral de la calidad educativa en los establecimientos de la región de Magallanes.



club croata

CLUB CROATA DE PUNTA ARENAS CONMEMORA 111 AÑOS DE HISTORIA Y TRADICIÓN EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INTENSIFICA FISCALIZACIONES NOCTURNAS Y FRUSTRA FUNCIONAMIENTO DE TRES CLANDESTINOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El operativo conjunto entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros incluyó controles vehiculares, retiro de autos tuning y la detención de un conductor en estado de ebriedad durante la madrugada.

​El operativo conjunto entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros incluyó controles vehiculares, retiro de autos tuning y la detención de un conductor en estado de ebriedad durante la madrugada.

fiscalizaciones
nuestrospodcast
Puerto Natales marea roja

MUNICIPIO DE NATALES ACTIVA PLAN DE EMPLEO DE EMERGENCIA EN PUERTO EDÉN POR CONTINGENCIA DE MAREA ROJA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
y tú que opinas

RESULTADOS SIMCE 2025 EN MAGALLANES MUESTRAN ESTABILIDAD TRAS RECUPERACIÓN POSTPANDEMIA Y DESAFÍOS EN SEGUNDO MEDIO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
kastindultos

ESTUDIARÁ CASOS DE CARABINEROS Y MILITARES PRESOS TRAS ESTALLIDO SOCIAL: PRESIDENTE KAST CONFIRMA QUE USARÁ SU FACULTAD DE INDULTO