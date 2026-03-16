SALUD MAGALLANES GARANTIZA ATENCIÓN DE SALUD PARA USUARIOS FONASA EN PRIMAVERA

Con el propósito de asegurar el acceso continuo de prestaciones de salud para las y los vecinos de la comuna de Primavera, el Servicio de Salud Magallanes suscribió un convenio de colaboración con Mutual de Seguridad, destinado a garantizar atención oportuna mientras avanza el proyecto de implementación de la futura Posta de Salud Rural de la comuna.



El acuerdo, vigente durante el año 2026 y renovación anual automática, permitirá reforzar la cobertura de atención a beneficiarios FONASA residentes en las localidades de Cerro Sombrero y Posesión. El costo de las prestaciones será asumido íntegramente por el Servicio de Salud Magallanes, reflejando el compromiso institucional por acercar la salud pública a los territorios más apartados de la región, permitiendo fortalecer la continuidad de la atención que actualmente entrega el equipo de salud del Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro.



A través de este convenio, Mutual de Seguridad brindará diversas prestaciones que incluyen primera atención de urgencia y estabilización, tanto para adultos como para niños y niñas; consultas en domicilio, servicio de radiología y exámenes de laboratorio, traslados prehospitalarios a centros de mayor complejidad; además de consultas médicas generales y controles de enfermería, TENS o auxiliares de enfermería en domicilio.



Para Ricardo Contreras, director (s) del Servicio de Salud, esta alianza representa un esfuerzo conjunto orientado a mantener la continuidad asistencial y otorgar respuesta a las necesidades de salud de la comunidad. “Nuestro compromiso es lograr que todas las personas, sin importar su ubicación geográfica, reciban una atención de salud de manera oportuna y de calidad y este convenio es una demostración concreta de la colaboración entre instituciones, que en este caso nos permite reforzar y potenciar la Red Asistencial como de igual manera, acompañar el proceso sanitario en la comuna de Primavera”, señaló.



Agregando la autoridad (s) de salud que, como Servicio, se sigue trabajando respecto del proyecto del proyecto que busca materializar el primer centro de salud pública de la comuna.



Por su parte, Luis Bradasic, Gerente de Mutual de Seguridad en Magallanes, destacó que existe una relación virtuosa junto al Servicio de Salud Magallanes, señalando que, “en el marco de nuestra administración de los policlínicos de la Empresa Nacional del Petróleo ENAP, entendemos que es un lugar lejano a los centros de salud principales de la región, en ese sentido hemos formalizado el convenio de atención, tanto para trabajadores y pobladores de la comuna, que brinda y formaliza atenciones entregando mayor resguardo para cada uno de los habitantes”, indicó.



Agregando el gerente de Mutual que, el Servicio cubre todas las prestaciones, por lo que las personas no deben preocuparse y solo recibir la prestación de Salud. “Estamos muy contentos con la administración del Servicio de Salud, porque finalmente logramos concretar un anhelado convenio después de mucho tiempo de revisión y esto materializa principalmente la preocupación que todas las instituciones involucradas tienes hacia la ciudadanía”, enfatizó Luis Bradasic.



Con esta medida, el Servicio de Salud Magallanes reafirma su compromiso de fortalecer la atención primaria en las zonas rurales y avanzar hacia soluciones definitivas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las familias de la comuna.

