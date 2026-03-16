TRAS PEDIRLE A TURISTA QUE APAGARA CIGARRILLO: DENUNCIAN AGRESIÓN A TRABAJADORA DE CONAF EN TORRES DEL PAINE

Una denuncia difundida en redes sociales generó preocupación en torno a la seguridad y protección del Parque Nacional Torres del Paine, luego de que se reportara un incidente entre un turista extranjero y una trabajadora del parque que le pidió que apagara un cigarrillo.

La situación fue publicada por la cuenta de Instagram @defendamos_patagonia_, donde se señaló que una funcionaria que realizaba labores dentro del parque habría sorprendido a un visitante fumando en una zona donde está prohibido hacerlo, debido al alto riesgo de incendios forestales.

Según el relato difundido en la red social, la trabajadora solicitó al turista que apagara el cigarrillo y respetara las normas del parque, tras lo cual se habría producido una agresión hacia la funcionaria.

Consultado por este hecho, Carabineros informó que durante la jornada anterior se realizó una denuncia, pero esta solo consignó el encendido de una fuente de calor en un lugar prohibido, sin que se registrara una denuncia por agresión.

El caso vuelve a poner en discusión la importancia de respetar las normas dentro de las áreas protegidas, especialmente aquellas relacionadas con el manejo del fuego, considerando que el Parque Nacional Torres del Paine es un ecosistema frágil y altamente expuesto al riesgo de incendios.

El parque ha enfrentado en el pasado incendios forestales de gran magnitud, lo que ha reforzado las medidas de prevención y fiscalización en el uso del fuego por parte de visitantes y turistas.

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