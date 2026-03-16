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16 de marzo de 2026

CLIMATÓLOGO NICOLÁS BUTOROVIC ANALIZA TORMENTAS ELÉCTRICAS RECIENTES Y RECUERDA LA EMERGENCIA DEL RÍO DE LAS MINAS A 14 AÑOS

Buenos días región.

nicolasbutorovic

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Butorovic, abordó diversos fenómenos meteorológicos recientes en la Región de Magallanes, además de recordar la emergencia ocurrida en marzo de 2012 tras el desborde del Río de las Minas en Punta Arenas.

Durante la conversación, el especialista se refirió a la tormenta eléctrica registrada durante la noche del 11 de marzo en la capital regional, explicando las condiciones que permiten la formación de este tipo de eventos en una zona donde históricamente no son frecuentes. En ese contexto, señaló que en los últimos dos años se han registrado cuatro tormentas eléctricas en Magallanes, fenómeno que ha llamado la atención de la comunidad debido a su baja recurrencia en el clima local. Butorovic explicó que estas tormentas se producen cuando coinciden determinadas condiciones atmosféricas, como inestabilidad, presencia de nubosidad de desarrollo vertical y contrastes térmicos que permiten la generación de descargas eléctricas. Aunque no son habituales en la región, indicó que es posible que se registren esporádicamente cuando se combinan estos factores.

En la entrevista también se abordó el recuerdo de la emergencia ocurrida en marzo de 2012, cuando intensas precipitaciones provocaron el desborde del Río de las Minas, generando una de las catástrofes más significativas en la historia reciente de Punta Arenas. El climatólogo detalló cómo fue la evolución de los milímetros de lluvia registrados durante esos días, un proceso acumulativo que finalmente llevó al colapso del cauce y a la inundación de distintos sectores del centro de la ciudad.

El especialista repasó además las lecciones que dejó ese evento para la comunidad y para la planificación urbana. Entre los cambios posteriores, mencionó las modificaciones y mejoras en la infraestructura de algunos puentes ubicados en el sector céntrico de la ciudad, obras que buscaban mejorar la capacidad de escurrimiento del río y reducir los riesgos frente a futuros eventos de precipitaciones intensas.



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