Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

14 de junio de 2026

REGISTRAN A PUMA Y SU CACHORRO EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

El avistamiento permitió observar a una hembra conocida como Amarga o Escarcha desplazándose junto a una de sus crías en el principal parque nacional de Magallanes.

Puma y su cachorro

Un nuevo registro de fauna silvestre llamó la atención de visitantes en el Parque Nacional Torres del Paine. Durante un recorrido por el sector, fue posible observar a una puma identificada como Amarga o Escarcha acompañada por uno de sus dos cachorros, mientras se desplazaban por el paisaje patagónico.

La escena permitió apreciar el comportamiento natural de la especie, mostrando cómo la cría sigue de cerca los movimientos de su madre. Este tipo de avistamientos es valorado por quienes recorren el parque, ya que ofrece la posibilidad de observar a los animales en su hábitat natural.

El puma es una de las especies más emblemáticas de Torres del Paine y uno de los principales atractivos para fotógrafos de naturaleza, investigadores y turistas que visitan la zona durante todo el año.

El Parque Nacional Torres del Paine alberga una amplia diversidad de fauna silvestre, incluyendo guanacos, zorros, cóndores y pumas, consolidándose como uno de los espacios naturales más importantes para la conservación de la biodiversidad en la Región de Magallanes.

Puma alimentando cachorros

FOTÓGRAFO CAPTA A PUMA ALIMENTANDO A SUS CACHORROS EN RUTA HACIA TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIOS PLANTEAN A MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE DESAFÍOS EN LEY REP, RESIDUOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Leer Más

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en una reunión con la ministra Francisca Toledo en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar materias prioritarias para las comunas del país.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en una reunión con la ministra Francisca Toledo en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar materias prioritarias para las comunas del país.

MA 3
nuestrospodcast
NV 3

MUNICIPIO DESPLEGÓ OPERATIVO DURANTE CUATRO DÍAS POR ESCARCHA, NEVADAS Y DESHIELOS EN PUNTA ARENAS

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
NV 3

MUNICIPIO DESPLEGÓ OPERATIVO DURANTE CUATRO DÍAS POR ESCARCHA, NEVADAS Y DESHIELOS EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
FACH AYUDA BOLIVIA

FUERZA AÉREA DE CHILE REALIZÓ TERCER ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA A BOLIVIA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
TLjunio

LA TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL EN MAGALLANES ALCANZÓ 68,9%, LA MÁS ALTA A NIVEL NACIONAL EN EL TRIMESTRE MÓVIL FEBRERO-ABRIL 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250