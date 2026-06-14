REGISTRAN A PUMA Y SU CACHORRO EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Un nuevo registro de fauna silvestre llamó la atención de visitantes en el Parque Nacional Torres del Paine. Durante un recorrido por el sector, fue posible observar a una puma identificada como Amarga o Escarcha acompañada por uno de sus dos cachorros, mientras se desplazaban por el paisaje patagónico.

La escena permitió apreciar el comportamiento natural de la especie, mostrando cómo la cría sigue de cerca los movimientos de su madre. Este tipo de avistamientos es valorado por quienes recorren el parque, ya que ofrece la posibilidad de observar a los animales en su hábitat natural.

El puma es una de las especies más emblemáticas de Torres del Paine y uno de los principales atractivos para fotógrafos de naturaleza, investigadores y turistas que visitan la zona durante todo el año.

El Parque Nacional Torres del Paine alberga una amplia diversidad de fauna silvestre, incluyendo guanacos, zorros, cóndores y pumas, consolidándose como uno de los espacios naturales más importantes para la conservación de la biodiversidad en la Región de Magallanes.