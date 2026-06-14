Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

14 de junio de 2026

MUNICIPALIDAD DE NATALES ASEGURA MÁS DE $512 MILLONES PARA LA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES

​Los recursos permitirán iniciar un proceso de licitación pública para ejecutar trabajos de conservación y mejoramiento de plazas, parques y espacios públicos de la comuna.

puerto natales

La Municipalidad de Natales aseguró recursos por $512.371.913 para la ejecución del programa de mantención de áreas verdes de la comuna, luego de concretar las gestiones necesarias ante el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Los fondos permitirán iniciar el proceso de licitación pública para desarrollar trabajos de conservación y mejoramiento de espacios públicos.

El financiamiento corresponde al programa “Subsidio de mantención de áreas verdes para la comuna de Natales” y fue aprobado previamente por el pleno del Consejo Regional. Posteriormente, el convenio de transferencia fue firmado el 29 de abril de 2026 y obtuvo la toma de razón de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, permitiendo solicitar el traspaso de los recursos en una única remesa.

La iniciativa será ejecutada por la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato (DIMAO), unidad que tendrá a cargo la coordinación técnica y operativa del programa. El objetivo es realizar labores de mantención en distintos sectores de la comuna, contribuyendo al cuidado y recuperación de plazas, parques y otras áreas de uso comunitario.

La alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, destacó la obtención de los recursos y señaló que la inversión permitirá avanzar en la conservación de espacios públicos utilizados diariamente por vecinos y familias. Asimismo, indicó que el municipio continuará trabajando para responder a las necesidades planteadas por la comunidad.

Con los recursos ya asegurados, la Municipalidad de Natales iniciará próximamente el proceso de licitación pública. Una vez adjudicado el contrato, comenzarán las labores de mantención contempladas en el programa, cuyo desarrollo será informado oportunamente a la comunidad.

museo

PUERTO NATALES IMPULSA TALLER DE INVIERNO QUE UNE PATRIMONIO Y FORMACIÓN MUSICAL PARA NIÑOS Y JÓVENES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIOS PLANTEAN A MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE DESAFÍOS EN LEY REP, RESIDUOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Leer Más

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en una reunión con la ministra Francisca Toledo en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar materias prioritarias para las comunas del país.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en una reunión con la ministra Francisca Toledo en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar materias prioritarias para las comunas del país.

MA 3
nuestrospodcast
puerto natales

MUNICIPALIDAD DE NATALES ASEGURA MÁS DE $512 MILLONES PARA LA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
puerto natales

MUNICIPALIDAD DE NATALES ASEGURA MÁS DE $512 MILLONES PARA LA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
coaniquem

COANIQUEM LLAMA A REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR QUEMADURAS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremiagriculturanatales

AGRICULTORES DE HUERTOS FAMILIARES PLANTEAN PRINCIPALES DESAFÍOS PRODUCTIVOS AL SEREMI DE AGRICULTURA EN PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250