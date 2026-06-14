MUNICIPALIDAD DE NATALES ASEGURA MÁS DE $512 MILLONES PARA LA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES

La Municipalidad de Natales aseguró recursos por $512.371.913 para la ejecución del programa de mantención de áreas verdes de la comuna, luego de concretar las gestiones necesarias ante el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Los fondos permitirán iniciar el proceso de licitación pública para desarrollar trabajos de conservación y mejoramiento de espacios públicos.

El financiamiento corresponde al programa “Subsidio de mantención de áreas verdes para la comuna de Natales” y fue aprobado previamente por el pleno del Consejo Regional. Posteriormente, el convenio de transferencia fue firmado el 29 de abril de 2026 y obtuvo la toma de razón de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, permitiendo solicitar el traspaso de los recursos en una única remesa.

La iniciativa será ejecutada por la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato (DIMAO), unidad que tendrá a cargo la coordinación técnica y operativa del programa. El objetivo es realizar labores de mantención en distintos sectores de la comuna, contribuyendo al cuidado y recuperación de plazas, parques y otras áreas de uso comunitario.

La alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, destacó la obtención de los recursos y señaló que la inversión permitirá avanzar en la conservación de espacios públicos utilizados diariamente por vecinos y familias. Asimismo, indicó que el municipio continuará trabajando para responder a las necesidades planteadas por la comunidad.

Con los recursos ya asegurados, la Municipalidad de Natales iniciará próximamente el proceso de licitación pública. Una vez adjudicado el contrato, comenzarán las labores de mantención contempladas en el programa, cuyo desarrollo será informado oportunamente a la comunidad.