EVALUACIÓN DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE POR US$ 11.000 MILLONES PASA DE 364 A 20 OBSERVACIONES CON GOBIERNO DE KAST

Lo nuevo. Este pasado martes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó el ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones) de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de hidrógeno verde de HNH Energy, que cuenta con una inversión estimada de US$ 11.000 millones -el segundo más relevante en el sector-.

La iniciativa, que ingresó a evaluación en julio de 2024, es impulsada por el consorcio HNH Energy compuesto por las firmas austríacas AustriaEnergy y Ökowing, y el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CPI).

El proyecto se desarrollará en la comuna de San Gregorio, Región de Magallanes, ubicada a cerca de 120 kilómetros al noreste de la comuna de Punta Arenas,

La inversión contempla la construcción de una planta de procesos para la producción de amoníaco verde en base a hidrógeno verde (H2V), para su posterior venta en el mercado internacional.

También se construiría una planta desaladora de agua de mar, un parque eólico, un puerto multi propósito y su terminal marítimo, y líneas de transmisión eléctrica.

Las recientes observaciones fueron dadas a conocer a casi tres meses desde la llegada a la Moneda de José Antonio Kast, el 11 de marzo, en un contexto donde el Gobierno ha planteado como prioridad acelerar la inversión y la tramitación de grandes proyectos.

20 exigencias. Las recientes observaciones presentadas al megaproyecto por organismos públicos suman 20, las cuales fueron presentadas tras el ingreso de la Adenda -documento por el cual la empresa responde a las exigencias de los entes públicos-, el 16 de abril de 2026.

Parte de las solicitudes tienen relación con la vigilancia de mamíferos por ruido submarino, en la cual los entes pidieron a la compañía complementar el monitoreo visual, con tecnologías de monitoreo acústico pasivo.

“Previo al inicio de las actividades de hincado de pilotes (etapa de construcción) y navegación (etapa de construcción y operación) asociada al proyecto, el titular deberá implementar un protocolo de detección, exclusión y manejo de mamíferos marinos y un plan de gestión de tráfico marítimo”, se lee en el documento.

También, solicitaron incluir un monitoreo de vibraciones en las construcciones de la Zona Típica llamada Estancia San Gregorio, en los periodos que se realice el transporte de carga de sobrepeso durante la fase de construcción.

Diferencia tras siete meses. Las 20 observaciones presentadas por los organismos exponen una diferencia a lo ocurrido durante el proceso de evaluación ambiental hasta la fecha.

Hace siete meses, el 21 de octubre de 2025, las instituciones presentaron 364 observaciones al titular de la iniciativa, donde destacaban exigencias sobre afectación a lagartija magallánica por el ruido, el monitoreo semanal en meses de incubación del ñandú y la descripción detallada de sitios identificados como probables cementerios de grupos indígenas.

El contraste también muestra un avance en la evaluación ambiental del proyecto porque durante el período del expresidente Gabriel Boric las observaciones apuntaban a aspectos amplios de la iniciativas, pero las nuevas exigencias se concentran mayormente en ajustes técnicos y medidas de protección patrimonial, una señal de que la tramitación ha ido avanzando hacia etapas más específicas de revisión.

Vale decir que las observaciones son presentadas por diversos organismos y servicios públicos relacionados a los ministerios.

Lento avance en la industria. En los último años, el hidrógeno verde se instaló como una de las principales promesas energéticas del país, con el objetivo de posicionar a Chile como un exportador relevante de energía limpia. Sin embargo, el desarrollo efectivo de la industria ha avanzado más lento de lo previsto, con pocos proyectos operativos.

La única iniciativa de hidrogeno verde a escala industrial que cuenta con aprobación ambiental hasta la fecha es “Proyecto Volta – Planta de Hidrógeno y Amoníaco Verde”, que fue destrabada hace unas semanas por el Comité de Ministros.

Esta iniciativa contempla una inversión de US$ 2.500 millones.

Fuente: ex-ante.cl

