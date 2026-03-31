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31 de marzo de 2026

MEGAPROYECTO QUÍMICO EN MAGALLANES FRENA SU ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA TENER "MAYOR TIEMPO PARA RESPONDER"

En concreto, el pasado viernes 27 de marzo fue que se solicitó una extensión del plazo para presentar el informe y pidieron fijar el 17 de abril para finalizar el procedimiento en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

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El megaproyecto químico de la Región de Magallanes HNH Energy solicitó extender el plazo para finalizar el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con el argumento de que necesitan "de mayor tiempo que el otorgado".

Su inversión total está fijada aproximadamente en US $11 mil millones y tiene como principal objetivo asentarse en la región austral para producir y exportar amoniaco verde: un compuesto químico producido a partir de hidrógeno verde que es una alternativa clave para descarbonizar grandes industrias.

El freno al estudio de impacto ambiental

En concreto, el pasado viernes 27 de marzo fue que se solicitó una extensión del plazo para presentar el informe y pidieron fijar el 17 de abril para finalizar el procedimiento en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

Según pudo constatar Diario Financiero, las razones que presentaron para extender el plazo tienen relación con la consolidación, revisión y edición final de documentos; y verificación de archivos cargados e ingreso.

Desde el SEA hubo una rápida respuesta: el director del organismo de la Región de Magallanes, José Luis Riffo, la acogió el mismo viernes 27 de marzo y resolvió que la nueva fecha para presentar el estudio sea la solicitada por HNH Energy.

"La solicitud corresponde a un ajuste acotado de plazo, orientado a la revisión, edición y consolidación final de los antecedentes (...). Con ello, se busca asegurar la presentación de un documento técnicamente sólido y consistente, que permita dar respuesta clara y completa a las observaciones", explicaron desde la empresa a Diario Financiero.

Fuente: meganoticias.cl 



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