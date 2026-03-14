CORPORACIÓN DVERSIAN INVITA A CONOCER SU TRABAJO Y LLAMA A PROFESIONALES A SUMARSE COMO VOLUNTARIOS

La Corporación de Intervención Temprana y Neurorehabilitación Dversian participó en el programa Comunidades en Acción, instancia donde sus representantes dieron a conocer el trabajo que realizan en Punta Arenas apoyando a niños con trastornos del neurodesarrollo y a sus familias. En la conversación participaron su presidenta Cintia Barrientos Vargas, la fonoaudióloga Gabriela Muñoz y el terapeuta ocupacional Angelo Bustamante.

Barrientos explicó que la corporación surgió en 2022, impulsada por un grupo de madres cuidadoras de niños con trastorno del espectro autista. Inicialmente comenzaron con equinoterapia, pero con el tiempo ampliaron su trabajo para incluir a niños con síndrome de Down y otras condiciones del neurodesarrollo, incorporando terapias de fonoaudiología, terapia ocupacional, natación adaptada y acompañamiento psicológico.

Actualmente, Dversian atiende a decenas de familias, aunque el número de usuarios que pueden recibir terapia depende directamente de la cantidad de profesionales disponibles. Según explicó Barrientos, hoy funcionan en un box ubicado en calle Rómulo Correa, desde donde brindan atención gracias a proyectos y al trabajo voluntario de distintos especialistas.

La fonoaudióloga Gabriela Muñoz destacó que el trabajo con los niños ha sido una experiencia enriquecedora, tanto para los profesionales como para las familias. Señaló que muchas veces los avances son pequeños, pero muy significativos, como lograr contacto visual o mejorar la comunicación, lo que representa un gran progreso para los pacientes y sus padres.

Por su parte, el terapeuta ocupacional Angelo Bustamante valoró el compromiso de los voluntarios y el vínculo que se genera con los niños y sus familias. Explicó que la corporación también realiza talleres grupales para fortalecer habilidades sociales, además de terapias individuales, lo que permite abordar distintas necesidades dentro del espectro autista.

Finalmente, desde Dverrsian realizaron un llamado tanto a profesionales del área de la salud como a las autoridades y a la comunidad a conocer su trabajo y apoyar la iniciativa. La corporación busca sumar voluntarios que puedan dedicar algunas horas a la semana para atender a más niños, además de gestionar un espacio propio que les permita ampliar su cobertura y continuar desarrollando sus terapias.