SE FORTALECE LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE JÓVENES Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA JUSTICIA

La Mesa de Gestión de Casos es un espacio de intercambio y análisis que lleva a cabo el Servicio de Reinserción Social Juvenil, para revisar los procesos de intervención especializada, efectuar el seguimiento y fortalecer las redes de apoyo para adolescentes en conflicto con la justicia.

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En la sesión llevada a cabo en dependencias de la dirección regional del servicio de reinserción, se revisaron los casos de 2 adolescentes que cumplen medidas y sanciones en modalidad LAE (Libertad Asistida Especial) y LAS (Libertad Asistida Simple) en medio libre, antecedentes que permitieron orientar el trabajo de intervención de los equipos de profesionales.

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Esta jornada de trabajo, que reunió a profesionales del Departamento de Medidas y Sanciones, de las unidades de apoyo a la reinserción, asesoría jurídica, supervisión y coordinación judicial, se sumaron los equipos de la Corporación Opción, Organismo Acreditado del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes cuya misión es ejecutar medidas y/o sanciones en el medio libre para jóvenes en conflicto con la justicia, en modalidades alternativas a la privación de libertad.

En la ocasión, Rodrigo Trujillo, Jefe Técnico del Departamento de Medidas y Sanciones del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, destacó el trabajo llevado a cabo bajo esta dinámica y valoró la coordinación que existe con los Centros de Cumplimiento de medio libre que dependen de reinserción social juvenil. "Este trabajo permanente va más allá de realizar un análisis de todos y cada uno de los casos. Lo que aquí también hacemos es hacer el monitoreo, el análisis y la revisión de los eventos críticos acontecidos en estos centros de medio libre. En definitiva, lo que se busca es obtener un impacto positivo tanto en el apoyo como en la asesoría especializada por parte del departamento de medidas y sanciones de esta dirección regional".

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Junto a lo anterior, Rodrigo Trujillo destacó la importancia de evaluar permanentemente las intervenciones adoptadas por los adolescentes y jóvenes, "de tal manera de centrar el trabajo interventivo en la estabilización y evaluación del riesgo que vayan teniendo los jóvenes en los distintos centros de cumplimiento", acotó.

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Por su parte, Claudia Páez, directora del Centro de Cumplimiento LAE – LAS, relevó el trabajo de monitoreo continuo de los procesos de intervención dirigidos a los sujetos de atención, "cuyo propósito es ir asegurando la pertinencia, coherencia y efectividad de las estrategias implementadas. Así mismo se hace necesario mantener de manera permanente la vinculación de la red de apoyo institucional a fin de garantizar una intervención integral y oportuna".

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Finalmente, la profesional destacó la relevancia de la asesoría técnica proporcionada por profesionales de la dirección regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil "lo cual contribuye a un fortalecimiento de las prácticas de trabajo a una adecuada toma de decisiones y a un mejoramiento de los estándares de calidad de la ejecución de los centros de cumplimiento. Esta retroalimentación además permite alinear las intervenciones desde la norma técnica y optimizar los procesos de intervención de cada adolescente y joven", sentenció.