MAGALLANES INICIA EL MES DEL LIBRO CON EMOTIVO HOMENAJE A ESCRITORA ROSAMARÍA SOLAR

Con el inicio de abril, la Región de Magallanes dio el puntapié inicial a la programación del Mes del Libro 2026, en el marco del Día del Libro Infantil y Juvenil. La jornada inaugural se realizó este 2 de abril en Punta Arenas, coincidiendo con la conmemoración del natalicio del autor danés Hans Christian Andersen.

La actividad estuvo marcada por un homenaje a la escritora y editora magallánica Rosamaría Solar Robertson, fallecida en enero de este año. En el Jardín Infantil y Sala Cuna Hitipan, niños y niñas participaron de una función de cuentacuentos basada en su obra “El sueño de Elvis”, presentada por Julia Sánchez Larez.

El acto fue encabezado por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, junto a Georgina Olivos Pérez, de Fundación Integra. En la instancia, la autoridad destacó la importancia de fomentar la lectura desde la primera infancia, promoviendo el vínculo temprano con los libros como una experiencia formativa y significativa.

Durante la jornada, la comunidad educativa valoró la iniciativa, resaltando su aporte al desarrollo de la imaginación y el acercamiento de las familias al mundo de la lectura. La actividad se replicó durante la tarde en el jardín infantil Cumbres Patagónicas de Punta Arenas.

En el marco del Mes del Libro, se desarrollará una serie de actividades en la región, alineadas con el Plan Nacional de la Lectura 2025-2030, incluyendo mediaciones sobre mitos y leyendas, intervenciones en espacios comunitarios y acciones de fomento lector en distintos sectores de Punta Arenas y San Gregorio.





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