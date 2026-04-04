PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS PARTICIPA EN COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE JUSTICIA PENAL

El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Juan Villa Martínez, participó en la segunda sesión del año de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, realizada en dependencias del tribunal de alzada de Magallanes.

La reunión fue encabezada por el seremi (s) de Justicia y Derechos Humanos, René Castro Cid, y contó con la participación de diversas instituciones del sistema penal en la jurisdicción. Durante la instancia, se analizaron problemáticas y carencias con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema multidisciplinario.

Entre los principales temas abordados, se revisaron puntos pendientes desde la primera sesión del año, realizada en enero, destacando la necesidad de contar con un destacamento de Gendarmería en Puerto Williams, la incorporación de un séptimo juez en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas y el aumento de al menos seis fiscales para el Ministerio Público.

Asimismo, las autoridades analizaron medidas para fortalecer la seguridad en las unidades judiciales de la región, en el marco de un trabajo coordinado entre las distintas instituciones del sistema penal.

En la sesión participaron también representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, junto a jueces y autoridades judiciales de Magallanes.

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