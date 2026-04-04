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4 de abril de 2026

ARCOÍRIS EN MAGALLANES: ¿POR QUÉ SE VEN TANTOS?

Las condiciones climáticas de la región favorecen la aparición frecuente de este fenómeno.

ARCOIRIS PUQ

Los arcoíris son un fenómeno explicado por la refracción, reflexión y dispersión de la luz solar en gotas de agua suspendidas en la atmósfera. En regiones como Magallanes, estas condiciones se presentan con alta frecuencia.

Debido a su clima variable, caracterizado por lluvias intermitentes, nubosidad y la presencia constante de viento, es común que coincidan precipitaciones con momentos de radiación solar, generando el escenario ideal para la formación de arcoíris.

Además, la latitud austral y la baja contaminación atmosférica permiten una mayor claridad en la visualización de estos fenómenos, que muchas veces se presentan con gran intensidad y definición.

Estas condiciones hacen que los arcoíris sean parte habitual del paisaje magallánico, convirtiéndose en un elemento distintivo de su entorno natural.

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