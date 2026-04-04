ARCOÍRIS EN MAGALLANES: ¿POR QUÉ SE VEN TANTOS?

Los arcoíris son un fenómeno explicado por la refracción, reflexión y dispersión de la luz solar en gotas de agua suspendidas en la atmósfera. En regiones como Magallanes, estas condiciones se presentan con alta frecuencia.

Debido a su clima variable, caracterizado por lluvias intermitentes, nubosidad y la presencia constante de viento, es común que coincidan precipitaciones con momentos de radiación solar, generando el escenario ideal para la formación de arcoíris.

Además, la latitud austral y la baja contaminación atmosférica permiten una mayor claridad en la visualización de estos fenómenos, que muchas veces se presentan con gran intensidad y definición.

Estas condiciones hacen que los arcoíris sean parte habitual del paisaje magallánico, convirtiéndose en un elemento distintivo de su entorno natural.