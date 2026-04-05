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5 de abril de 2026

TURISMO ANTÁRTICO Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE MAGALLANES MARCAN NUEVA EDICIÓN DE PATAGONIA ON TOUR

Patagonia on tour

peragallo antartica 21

En una nueva edición del programa Patagonia On Tour de Polar Comunicaciones, conducido por Daniela Rodríguez Crema de Austro Chile y Sara Adema Yusta de HYST, se abordaron los desafíos del turismo antártico y las oportunidades de posicionamiento internacional de la Región de Magallanes.

En el primer bloque participó Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21, quien destacó el rol estratégico de Magallanes como puerta de entrada al continente blanco. La ejecutiva explicó que la compañía fue pionera en la creación del modelo de aerocruceros, que permite volar directamente a la Antártica y luego recorrer el territorio en crucero, evitando los dos días de navegación por el paso Drake, uno de los tramos marítimos más exigentes del mundo.

Peragallo señaló que el turismo antártico tiene un carácter altamente internacional, con una distribución de visitantes donde aproximadamente un tercio proviene de Norteamérica —principalmente Estados Unidos y Canadá—, otro tercio de Asia, especialmente China, y el resto de distintos países del mundo. Respecto a la temporada actual, indicó que ha sido desafiante debido a condiciones climáticas más inestables, aunque el producto turístico mantiene un alto interés global. En ese contexto, enfatizó la importancia de consolidar a Magallanes como una puerta de entrada competitiva hacia la Antártica.

En el segundo bloque participó Cristina Salomón, jefa de marketing de Zonaustral, quien se refirió al rol turístico del recinto y al impacto de los viajes de prensa especializados que han permitido difundir internacionalmente la oferta de Punta Arenas y la región.

Durante la conversación se destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a posicionar a Magallanes como destino turístico de intereses especiales, fortaleciendo su visibilidad en mercados internacionales y aportando a la diversificación de la economía regional mediante el turismo sustentable.





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