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4 de abril de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN JUVENIL ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA ACREDITAR MEDIADORES PENALES JUVENILES

​Proceso estará disponible hasta el 15 de abril y busca fortalecer la mediación como alternativa a la justicia tradicional.

POST CONVOCATORIA PN 2026 IG

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil abrió la convocatoria 2026 para acreditar mediadores penales juveniles, proceso que se encuentra disponible desde el 1 de abril y que recibirá postulaciones hasta el próximo 15 de abril.

De acuerdo con la normativa vigente, establecida en la Ley N°21.527, tanto el programa de Mediación Penal Juvenil como el componente de mediación del programa Servicio en Beneficio a la Comunidad y Reparación del Daño solo pueden ser ejecutados por mediadores acreditados por el Consejo de Estándares y Acreditación (CEA).

La Mediación Penal Juvenil es una herramienta complementaria a la justicia tradicional, determinada por el Ministerio Público, que permite a víctimas e imputados alcanzar acuerdos de reparación del daño, ya sea de forma real o simbólica, en un proceso guiado por un mediador especializado.

La directora nacional del servicio, Rocío Faúndez, destacó que este mecanismo permite que los jóvenes comprendan las consecuencias de involucrarse en delitos y participen en procesos de reparación que resulten satisfactorios para las víctimas.

Desde la implementación de este sistema en enero de 2024 y hasta diciembre de 2025, se han registrado 1.152 derivaciones a mediación penal juvenil a nivel nacional. Las personas interesadas en participar del proceso pueden revisar los requisitos y antecedentes en el sitio web oficial del servicio.



PAcCTO 3

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL INICIA CAPACITACIÓN CON APOYO DE COOPERACIÓN EUROPEA

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