SERVICIO DE REINSERCIÓN JUVENIL ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA ACREDITAR MEDIADORES PENALES JUVENILES

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil abrió la convocatoria 2026 para acreditar mediadores penales juveniles, proceso que se encuentra disponible desde el 1 de abril y que recibirá postulaciones hasta el próximo 15 de abril.

De acuerdo con la normativa vigente, establecida en la Ley N°21.527, tanto el programa de Mediación Penal Juvenil como el componente de mediación del programa Servicio en Beneficio a la Comunidad y Reparación del Daño solo pueden ser ejecutados por mediadores acreditados por el Consejo de Estándares y Acreditación (CEA).

La Mediación Penal Juvenil es una herramienta complementaria a la justicia tradicional, determinada por el Ministerio Público, que permite a víctimas e imputados alcanzar acuerdos de reparación del daño, ya sea de forma real o simbólica, en un proceso guiado por un mediador especializado.

La directora nacional del servicio, Rocío Faúndez, destacó que este mecanismo permite que los jóvenes comprendan las consecuencias de involucrarse en delitos y participen en procesos de reparación que resulten satisfactorios para las víctimas.

Desde la implementación de este sistema en enero de 2024 y hasta diciembre de 2025, se han registrado 1.152 derivaciones a mediación penal juvenil a nivel nacional. Las personas interesadas en participar del proceso pueden revisar los requisitos y antecedentes en el sitio web oficial del servicio.





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