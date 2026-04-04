MESA DE SUPERVISIÓN CARCELARIA ANALIZA SOBREPOBLACIÓN PENAL EN PUNTA ARENAS

El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Pablo Miño Barrera, encabezó la primera sesión del año de la Mesa de Supervisión Carcelaria, instancia en la que se analizaron las principales necesidades de las personas privadas de libertad y de los recintos penitenciarios de la región.

La reunión se desarrolló en dependencias del tribunal de alzada y tuvo como objetivo revisar las condiciones en que los internos cumplen condenas en recintos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, considerando tanto regímenes cerrados como situaciones de prisión preventiva.

Durante la jornada, se relevó el aumento de la población penal en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas, donde actualmente hay 509 personas privadas de libertad, pese a que el recinto fue diseñado para 421 internos. Esta situación representa una sobrepoblación cercana al 20,9%, según datos informados por Gendarmería.

Asimismo, se informaron avances en infraestructura, especialmente en el mantenimiento de sistemas de calefacción y redes contra incendio. No obstante, también se advirtió una eventual falta de personal en la zona, debido al retiro de funcionarios sin una reposición acorde a las vacantes proyectadas.

En la instancia participaron representantes de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Gendarmería e Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes acordaron continuar el trabajo coordinado para mejorar las condiciones del sistema penitenciario en Magallanes.

​

