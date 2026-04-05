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5 de abril de 2026

CATEDRAL DE PUNTA ARENAS REALIZÓ SOLEMNE VIGILIA PASCUAL EN SÁBADO SANTO

​Celebración incluyó el tradicional pregón pascual y la homilía del obispo ante la comunidad

homilia obispo

Durante la noche de este sábado 4 de abril se desarrolló la Solemne Vigilia Pascual en la Catedral de Punta Arenas, una de las celebraciones más significativas del calendario cristiano, en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo.

La ceremonia reunió a fieles en el principal templo de la capital regional, donde se vivieron los distintos momentos litúrgicos propios de esta fecha. Entre ellos, destacó el canto del tradicional pregón pascual, que marca el anuncio de la Pascua y simboliza el paso de la oscuridad a la luz.

En la instancia, también se realizó la homilía a cargo del obispo, quien dirigió un mensaje a la comunidad en torno al significado de la resurrección y la esperanza que representa para los creyentes.

La Vigilia Pascual es considerada una de las celebraciones más importantes dentro del cristianismo, marcando el cierre del Triduo Pascual y dando paso a la conmemoración central de la fe cristiana.


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