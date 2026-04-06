REVISTA INSPECTIVA DEL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS A LA TERCERA ZONA NAVAL

Entre los días 30 de marzo y 1 de abril, el Director General de los Servicios de la Armada, Vicealmirante César Delgado, efectuó una revista inspectiva a la Tercera Zona Naval, con el objetivo de verificar en terreno la condición del material y el funcionamiento de los procesos de gestión logística en sus respectivos ámbitos de acción.

Tras recibir los honores de ordenanza, el Oficial del Alto Mando fue recibido por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto, junto a su Estado Mayor. En la instancia, se interiorizó del panorama logístico de la jurisdicción a través de una exposición, así como de los principales proyectos en desarrollo orientados a fortalecer el apoyo a las fuerzas operativas que la Armada de Chile despliega en este teatro de operaciones.

Durante su permanencia en la capital magallánica, el Vicealmirante Delgado desarrolló diversos recorridos inspectivos, incluyendo revistas a unidades y reparticiones dependientes, entre ellas el AGB-46 “Almirante Viel”, el Destacamento de Infantería de Marina N°4 “Cochrane”; unidades operativas como el OPV 83 “Marinero Fuentealba”, las LAM 30 “Casma” y LAM 34 “Angamos”, la LSM 90 “Elicura” en el muelle Capitán Guillermos y las LSG 1625 “Ona” y LSG 1619 “Punta Arenas”, en el muelle Pontones, además de revistas al complejo de la Base Naval Punta Arenas y la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

Asimismo, sostuvo un encuentro con oficiales de la Tercera Zona Naval, instancia en la que compartió directrices institucionales en materias de gestión logística y sostenimiento de capacidades, con énfasis en el quehacer institucional en el territorio austral.

La comitiva que acompañó al Vicealmirante Delgado en terreno estuvo integrada por Directores Técnicos de la institución como el Director de Recuperación de Unidades, Contraalmirante Óscar Manzano; el Director de Ingeniería de Sistemas Navales, Contraalmirante Juan Cristóbal Méndez; el Director de Abastecimiento, Capitán de Navío Jorge Vidal; el Jefe del Servicio de Obras y Construcción, Capitán de Navío Gastón Cabezas; el Director de Telecomunicaciones e Informática, Capitán de Navío Juan Morales; el Jefe del Departamento de Operaciones de la DRUA, Capitán de Navío Daniel Álvarez; y el Jefe del Departamento de Operaciones de la DGSA, Capitán de Navío Javier Rivas.

Tras el cierre de su visita, el Vicealmirante César Delgado constató en terreno el óptimo estado de alistamiento del material y el personal, junto al adecuado cumplimiento de los procesos asociados al apoyo logístico, reafirmando el compromiso de la Dirección General de los Servicios de la Armada con la eficiencia, la continuidad operativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en una zona de alto valor estratégico para el país.