IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORA 46 AÑOS DESTACANDO EL COMPROMISO Y TRAYECTORIA DE SU PERSONAL

El martes 21 de abril, en la Base Aérea Chabunco, la IVª Brigada Aérea conmemoró su 46° aniversario, iniciando la jornada con una cuenta interna, en la que se distinguió al Mejor Compañero y al Mejor Deportista.



Posteriormente, se desarrolló la ceremonia militar, presidida por el Comandante en Jefe de la Unidad, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, con la participación de Oficiales, Personal del Cuadro Permanente, empleados civiles, invitados especiales y familiares de quienes fueron condecorados por 10 y 20 años de servicio.



En la ocasión, el Jefe del Estado Mayor, Coronel de Aviación (A) Sergio Padilla, destacó la proyección antártica de la Brigada, subrayando su aporte a las operaciones logísticas, científicas e institucionales, dejando una huella en la historia del país.



“En cada una de esas misiones, la IVª Brigada Aérea ha demostrado que servir en el extremo sur no solo exige capacidades operacionales, sino también convicción, temple y profundo amor por Chile. Sin embargo, ningún logro institucional se explica únicamente por infraestructura, medios materiales o capacidades técnicas, porque, en definitiva, el verdadero corazón de la IVª Brigada Aérea son sus personas”, señaló el Coronel Padilla.



La ceremonia continuó con la entrega de estímulos al Mejor Profesional Civil, Carolina López, y al Mejor Profesional Militar, Suboficial Cristian Fuenzalida, reconociendo su compromiso y desempeño. Asimismo, se distinguió a los Aviadores Militares que cumplieron 10 y 20 años de servicio efectivo.



Finalmente, la ceremonia culminó con la entonación del himno de la Fuerza Aérea de Chile y un desfile terrestre y aéreo, en el que participaron dos secciones de fusileros, una sección de Observadores Terrestres y una sección de Comandos de Aviación, junto con aeronaves F-5 Tigre III del Grupo de Aviación N°12 y DHC-6 Twin Otter del Grupo de Aviación N°6.

En 1980, la Fuerza Aérea de Chile implementó una reestructuración orgánica que estableció el 21 de abril como la fecha oficial de aniversario de sus brigadas, motivo por el cual en 2026 la IVª Brigada Aérea cumple 46 años de servicio en el extremo sur.



La Unidad tiene como misión la vigilancia y control del espacio aéreo entre Campos de Hielo Sur y el Polo Sur, constituirse como puerta de entrada y principal apoyo logístico hacia la Antártica, participar en operaciones de búsqueda y salvamento aéreo, además de efectuar transporte estratégico y apoyo a la comunidad en la Región de Magallanes. Este último aspecto ha podido ser apreciado con la limpieza de la Costanera del Estrecho realizada en marzo de cada año en Punta Arenas, como también la entrega de artículos de primera necesidad al ELEAM “Nuevo Atardecer” de Puerto Natales, concretado en abril de este año.



En el cumplimiento de estas funciones, se ha consolidado como un actor fundamental en operaciones antárticas, participando con sus medios aéreos y personal especializado en exitosas misiones como Skua, Estrella Polar, Campos de Hielo Sur y Glaciar Unión, destacando además como principal gestor logístico. En las operaciones Estrella Polar, aeronaves DHC-6 Twin Otter alcanzaron el Polo Sur en 1984, 1995 y 2025, facilitando en esta última el traslado del entonces Presidente de la República, Gabriel Boric.



Durante 2025, la Brigada participó en los ejercicios combinados “Estrella Austral” y “Ciclón”, junto a fuerzas nacionales y extranjeras. Asimismo, en octubre de ese año, tripulaciones de DHC-6 Twin Otter y personal PARASAR participaron en la exitosa búsqueda y rescate de la tripulación sobreviviente del helicóptero MH-60M Black Hawk en Campos de Hielo Sur, evidenciando su capacidad operativa en escenarios extremos.



Estas capacidades también se reflejaron en noviembre de 2025, cuando una tripulación de helicóptero Bell-412 y efectivos PARASAR ejecutaron labores de rescate en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, recuperando, en complejas condiciones climáticas, los cuerpos de turistas fallecidos por hipotermia.

