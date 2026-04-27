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27 de abril de 2026

EL LSDH-91 SARGENTO ALDEA TRANSPORTA CARGA ESTRATÉGICA DEL EJÉRCITO DE CHILE DESDE PUNTA ARENAS A TALCAHUANO

​El ejercicio de transporte estratégico demostró el alto grado de interoperabilidad existente entre ambas instituciones militares

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El buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea de la Armada de Chile trasladó desde Punta Arenas a Talcahuano cinco contenedores con material logístico del Ejército de Chile, demostrando este ejercicio de transporte estratégico un alto grado de interoperabilidad entre ambas instituciones militares

Según el Comando de Operaciones Terrestres (COT), el ejercicio de transporte estratégico contempló en un primer tramo el envío de la carga a bordo del LSDH-91 Sargento Aldea desde Punta Arenas a Talcahuano y una segundo trayecto hacia Santiago con tractocamiones International LT625 del Regimiento Logistico del Ejército N°1 Bellavista.

La mayor Maggis San Martín, del COT, indicó que la navegación entre Punta Arenas y Talcahuano duró alrededor de una semana y que el ejercicio contó con el apoyo del Comando de Apoyo a la Fuerza, la Jefatura de Transporte de la División Logística y las coordinaciones entre el COT y el Comando de Operaciones Navales y la Segunda y Tercera Zona Naval de la Armada de Chile.

"Este es un ejercicio que se hace con la Armada para aprovechar los medios de transporte que ellos utilizan desde Punta Arenas hacia Talcahuano. Desde que llegan los contenedores hacia Talcahuano, se coordina con la Jefatura de Transporte de la División Logística el acarreo logístico, en este caso de cinco camiones de alto tonelaje los que vienen a ayudarnos a trasladar este material desde Talcahuano hacia el Regimiento Logístico del Ejército N° 1 Bellavista", explicó la oficial.

El teniente Sebastián González, del Regimiento Logístico del Ejército N°1 Bellavista, destacó la ejecución de esta actividad. "Acá se está desarrollando una tarea en conjunto con la Armada de Chile, tarea principal para nosotros como Ejército de Chile, ya que interoperamos la logística tanto de la Armada como nosotros como Ejército; profesionalmente es muy importante como experiencia en mi cargo como oficial logístico".

Fuente: infodefensa.com

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