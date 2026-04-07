GOBIERNO ARTICULA COORDINACIÓN PARA DAR PRONTA RESPUESTA A CAMINOS AFECTADOS EN HUERTOS FAMILIARES DE NATALES

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza informa que, durante la jornada de este martes, el Delegado Presidencial Provincial, Liber Lazo Navarro, convocó y encabezó una reunión de carácter urgente de manera híbrida junto al Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, equipos de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y de Vialidad, con el objetivo de abordar y dar celeridad a soluciones frente a la inestabilidad que presentan los caminos 1, 2 y 3 del sector de Huertos Familiares de Puerto Natales.

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Esta instancia, gestionada directamente por la Delegación, responde a la preocupación manifestada por vecinas y vecinos ante las complejas condiciones de conectividad, especialmente ad portas de la temporada invernal.

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Tras la reunión, las autoridades se trasladaron al sector para constatar en terreno el estado de los caminos, dialogar con la comunidad y recoger antecedentes que permitan definir medidas concretas de mitigación.

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El Delegado Presidencial Provincial, Liber Lazo Navarro, señaló que, “Como Delegación tomamos la iniciativa de reunir a todos los actores involucrados, porque aquí hay una problemática compleja que requiere coordinación y respuestas claras. Hemos estado en terreno, viendo in situ la realidad que enfrentan las familias, y entendemos plenamente su preocupación, especialmente ante la llegada del invierno. Nuestro foco está en buscar soluciones concretas y oportunas para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en este sector”.

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Asimismo, explicó que la situación actual responde a la superposición de dos proyectos en ejecución, uno de la Dirección de Obras Hidráulicas, asociado a la modernización del sistema de agua potable rural, y otro de Vialidad, relacionado con la mejora de la carpeta de los caminos, lo que generó una descoordinación que impacta directamente en la conectividad del sector.

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“Es importante transparentar que esta situación no responde a una sola causa. Existe una superposición de proyectos que derivó en la paralización de las obras de Vialidad, precisamente para no agravar el problema. Hoy estamos enfrentando una realidad que también tiene que ver con el crecimiento del sector y la falta de planificación urbana histórica. Por lo mismo, estamos abordando esta situación con responsabilidad y con una mirada integral”, agregó la autoridad.

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Por su parte, el director regional (s) de la DOH, Saúl Ríos, valoró la instancia de coordinación impulsada por la Delegación, indicando que, “Agradecemos la convocatoria realizada por el Delegado, que nos permitió sentar a todos los equipos técnicos para analizar esta situación. Sabemos que durante el invierno se presentarán dificultades, por lo que nos hemos comprometido a avanzar en medidas de mitigación en el corto plazo. Para ello, sostendremos reuniones técnicas con los inspectores fiscales de ambos contratos, con el fin de definir acciones concretas que comenzarán a trabajarse de inmediato”.

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En tanto, el jefe provincial (s) de Vialidad, Héctor Rabanal, explicó que, “Estos caminos corresponden a la extensión urbana del municipio de Natales, y como Dirección de Vialidad hemos actuado como unidad técnica en la ejecución del proyecto financiado por el Gobierno Regional. Debido a la superposición de contratos, se tomó la decisión de paralizar temporalmente las obras de Vialidad, dentro del marco normativo, para permitir el avance del proyecto de la DOH. No obstante, se están coordinando acciones con la empresa para realizar mantenciones que permitan enfrentar de mejor forma la temporada invernal”.

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Desde la Delegación Presidencial Provincial existe plena voluntad para avanzar en soluciones concretas, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y priorizando el bienestar de las familias del sector.

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Finalmente, el Delegado Lazo Navarro enfatizó que, “Queremos dar una señal clara a las vecinas y vecinos, estamos ocupados y trabajando activamente para mejorar las condiciones de estos caminos. Sabemos que no es una situación fácil, pero vamos a seguir desplegados en terreno y articulando a los servicios para avanzar en respuestas que permitan enfrentar el invierno de mejor manera y proyectar soluciones de fondo”.

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En esta línea, se informó que el trabajo continuará este miércoles con una nueva reunión técnica encabezada por el Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, instancia en la que se avanzará en la definición de medidas específicas de mitigación y coordinación operativa entre los distintos equipos.

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Cabe señalar que la Delegación continuará monitoreando la situación y coordinando nuevas acciones que permitan mitigar los efectos de esta problemática en la comunidad.