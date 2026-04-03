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3 de abril de 2026

DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS INVITA A RETIROS DE SÁBADO SANTO 2026 EN PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PUERTO WILLIAMS

​Las jornadas de recogimiento espiritual forman parte de las actividades de Semana Santa, invitando a la comunidad a vivir un tiempo de reflexión y silencio previo a la celebración de la Pascua de Resurrección.

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En el marco de Semana Santa 2026, la Diócesis de Punta Arenas convocó a la comunidad católica de la Región de Magallanes a participar en los tradicionales retiros de Sábado Santo, instancias de oración y reflexión que preparan espiritualmente a los fieles para la celebración de la Resurrección de Jesucristo.

En Punta Arenas, el retiro se realizará a las 10:00 horas en el templo Catedral y será guiado por el padre Patricio Barría. Esta jornada busca generar un espacio de silencio y contemplación, recordando el significado de este día en el calendario litúrgico, marcado por la espera esperanzada de la Pascua.

En Puerto Natales, el encuentro se llevará a cabo a las 11:00 horas en la Casa Juvenil, dirigido por el padre Juan Solís. Mientras que en Puerto Williams, la comunidad está invitada a reunirse a las 10:00 horas en la Capilla Naval, donde el retiro será acompañado por el padre Miguel A. Bahamonde.

El Sábado Santo es un momento de profunda reflexión para la Iglesia, recordando el silencio que precede a la Resurrección. Estas instancias permiten a la comunidad vivir la fe en un clima de recogimiento y unidad, fortaleciendo la vida espiritual en las distintas localidades de la región.



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