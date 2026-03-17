DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL SE REÚNE CON NUEVOS DELEGADOS PROVINCIALES PARA ABORDAR DESAFÍOS EN MAGALLANES

La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, sostuvo una reunión de trabajo con los nuevos Delegados Presidenciales Provinciales, quienes representarán al Gobierno en sus respectivos territorios.

Las nuevas autoridades son:





Liber Lazo – Última Esperanza

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Margarita Norambuena – Tierra del Fuego

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Rodolfo Moncada – Antártica Chilena

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Durante el encuentro se abordaron los principales desafíos para la región, con foco en seguridad, desarrollo territorial y fortalecimiento de la presencia del Estado en las provincias.





“Ellos serán la primera cara del Gobierno en sus territorios y quienes recogerán las necesidades de las comunidades”, señaló la Delegada Presidencial Regional.

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Con esta reunión, el Gobierno continúa avanzando en la instalación de su equipo territorial en Magallanes y la Antártica Chilena.