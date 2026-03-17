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17 de marzo de 2026

DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL SE REÚNE CON NUEVOS DELEGADOS PROVINCIALES PARA ABORDAR DESAFÍOS EN MAGALLANES

Las nuevas autoridades representarán al Gobierno en Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena.

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La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, sostuvo una reunión de trabajo con los nuevos Delegados Presidenciales Provinciales, quienes representarán al Gobierno en sus respectivos territorios.
Las nuevas autoridades son:

  • Liber Lazo – Última Esperanza

  • Margarita Norambuena – Tierra del Fuego

  • Rodolfo Moncada – Antártica Chilena

Durante el encuentro se abordaron los principales desafíos para la región, con foco en seguridad, desarrollo territorial y fortalecimiento de la presencia del Estado en las provincias.

“Ellos serán la primera cara del Gobierno en sus territorios y quienes recogerán las necesidades de las comunidades”, señaló la Delegada Presidencial Regional.

Con esta reunión, el Gobierno continúa avanzando en la instalación de su equipo territorial en Magallanes y la Antártica Chilena.
dpp

GOBIERNO DESIGNA A LOS NUEVOS DELEGADOS PRESIDENCIALES PROVINCIALES EN MAGALLANES

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