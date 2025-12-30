AUTORIDADES INFORMAN REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AÑO NUEVO

​Las autoridades encargadas de la seguridad pública informaron hoy el despliegue preventivo y de control que se efectuará desde mañana 31 de diciembre hasta el domingo 4 de enero, considerando las celebraciones de Año Nuevo y el primer fin de semana del mes.



Posterior a la sesión mensual del Comité Policial Regional, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic; la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos; el jefe de la XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado y el jefe regional (s) PDI, prefecto Pablo Merino, detallaron los servicios dispuestos desde este miércoles. Además, se reiteró el llamado a la comunidad sobre el autocuidado y la conducción responsable.



El delegado Pivcevic informó que “realizamos un nuevo Comité Policial Regional, también enfocándonos en lo que será este fin de semana, que para muchos será largo por el interferiado. Respecto a Año Nuevo queremos informar de que estamos desplegados con distintas instituciones para tener un fin de año seguro. Se han sostenido reuniones con los distintos organizadores de los eventos masivos y las instituciones realizarán fiscalizaciones. Carabineros va a contar con 50 funcionarios adicionales a los servicios que se realizan de forma habitual y sobre todo considerando las fiestas. Va a haber un control más exhaustivo en el inicio y sobre todo desde el término de los eventos hasta que haya una normalización en la ciudad”.



En tanto, la seremi Barrientos informó que desde la semana pasada se reforzaron los controles vehiculares, se programaron fiscalizaciones previo y durante las fiestas de Año Nuevo y Carabineros dispuso servicios especiales enfocados en la noche del 31 y madrugada del 1 de enero.



“Las celebraciones de Año Nuevo deben ser una instancia para celebrar, pero de buena forma. Por ello, para fortalecer la seguridad de las personas, Carabineros ha dispuesto un importante despliegue preventivo y de control que considera a secciones COP, Centauro, GOPE, Dron, entre otros, y que tendrá un reforzamiento desde las 05.00 horas del 1 de enero. Los días posteriores también habrá servicios especiales durante la madrugada en el sector centro. A su vez, hemos sostenido reuniones de coordinación con los delegados provinciales y los comisarios que también están con planificación especial en sus respectivas comunas”.



El general Alvarado, confirmó la realización de fiscalizaciones vehiculares en la ciudad y en las rutas, pensando en las personas que realizan paseos al campo o a segundas viviendas. Junto con esto “quiero hacer un llamado a la comunidad para que este año que se inicia sea con todas las condiciones de autocuidado que son necesarias y no tener que lamentar un hecho que finalmente después trascienden a la familia o a los amigos. Por lo tanto, creo que es muy importante la responsabilidad individual, la responsabilidad familiar y sin duda la responsabilidad de la comunidad en general. Lógicamente, el llamado es a que, si uno bebe, no conducir. Prohibición absoluta de la conducción y beber alcohol”, enfatizó.



Por su parte, el jefe regional (s) Merino, detalló el trabajo programado en los pasos fronterizos y subrayó el llamado a la realización de compras y transacciones seguras vía internet.



“Al igual como fue para la fiesta de Navidad, en este Año Nuevo que se inicia y, a su vez, también continuando con las acciones que vamos a realizar durante el verano, va a ser principalmente un reforzamiento relacionado con las fronteras, no solamente de manera terrestre, sino también a través del control migratorio que se realiza de manera aérea y a las naves que recalan en la región. Esto va a asegurar la continuidad de tanto la gente que ingresa y sale al territorio nacional, particularmente en estas fiestas. Por otra parte, nos estamos enfocando en entregar una serie de recomendaciones de autocuidado porque en este tiempo se ve incrementado el comercio electrónico, por aquellas personas que salen de vacaciones y que prefieren hacer uso de los sitios web relacionados con las ofertas de hospedaje, y aquí invitamos a que las personas puedan preferir sitios oficiales, formales, para no ser víctima de alguna eventual estafa o alguna defraudación”, recomendó el prefecto.



Finalmente, se agregó que el plan Tolerancia Cero de SENDA con controles de alcotest y narcotest se efectuarán en sectores próximos a las fiestas de Año Nuevo.





