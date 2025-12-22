Punta Arenas,
22 de diciembre de 2025

MUNICIPIO ALERTA POR FIN DE SEMANA MARCADO POR ACCIDENTES GRAVES Y CONDUCCIÓN RIESGOSA

​Dos siniestros vinculados al alcohol y maniobras temerarias activaron refuerzo de coordinaciones preventivas.

BALANCE DE SEGURIDAD POR FIN DE SEMANA (2)

Un complejo balance en materia de seguridad realizó la Municipalidad de Punta Arenas tras los hechos registrados durante el fin de semana, período en el que se produjeron dos accidentes de tránsito de alta gravedad asociados a la ingesta de alcohol, además de reiteradas maniobras temerarias en el centro de la ciudad que generaron riesgo para peatones y conductores.


El alcalde Claudio Radonich expresó su preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones, especialmente en fechas de fin de año. "Hemos tenido varios accidentes, pero algunos muy graves. El más reciente ocurrió en la intersección de Av. Colón con Bories, con una colisión muy dura que dejó una persona en estado grave. A eso se suma otro accidente del sábado en la madrugada, protagonizado por un conductor con antecedentes, nuevamente bajo los efectos del alcohol. Esto demuestra lo complejo que se vuelve este período para la ciudad", señaló.


El siniestro más reciente se registró pasadas las 5:00 horas de este domingo en Avenida Colón con calle Bories, donde una colisión de alta energía dejó a dos personas con lesiones de diversa consideración. De acuerdo con los registros de cámaras de Seguridad Pública Municipal, uno de los vehículos circulaba a alta velocidad y no respetó la luz roja del semáforo, impactando a otro automóvil que transitaba por Avenida Colón.


Un segundo accidente grave ocurrió durante la madrugada del sábado en calle 21 de Mayo, a la altura de Miraflores, donde un vehículo volcó tras un violento impacto. Si bien el conductor resultó ileso, se constató que manejaba bajo los efectos del alcohol, quedando a disposición de la justicia.


A estos hechos se sumaron maniobras temerarias y ruidos molestos, como trompos y fuertes aceleraciones, detectadas durante la madrugada de este domingo en el sector de Pedro Montt con Lautaro Navarro. El alcalde Radonich indicó que uno de los vehículos involucrados, un automóvil blanco que ya había sido retirado de circulación días atrás, volvió a generar incidentes. "Ese tipo de conductores pone en riesgo no solo su vida, sino la de quienes transitan por el centro. Nadie espera que la parte central de la ciudad se transforme en una pista de carrera", enfatizó.


El jefe comunal recordó que el municipio no cuenta con atribuciones para detener vehículos, labor que corresponde a Carabineros, por lo que anunció nuevas coordinaciones con Fiscalía y la policía uniformada. "Vamos a presentar los antecedentes a los tribunales. Hubo decomisos y un trabajo importante de Seguridad Municipal, pero el autocuidado sigue siendo fundamental. Más allá de lo legal, necesitamos que los vecinos se cuiden entre todos para evitar que alguien termine siendo víctima de un accidente", concluyó.


Desde el municipio reiteraron el llamado a la conducción responsable, especialmente durante las celebraciones de fin de año, insistiendo en que el consumo de alcohol y la conducción temeraria continúan siendo factores críticos en los siniestros viales registrados en la comuna.


BALANCE DE SEGURIDAD POR FIN DE SEMANA (2)

MUNICIPIO ALERTA POR FIN DE SEMANA MARCADO POR ACCIDENTES GRAVES Y CONDUCCIÓN RIESGOSA

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

