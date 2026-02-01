SEREMI DE AGRICULTURA LLAMA A REFORZAR LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ANUNCIA APOYOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA EN MAGALLANES

Durante el programa Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, la seremi de Agricultura de Magallanes, Irene Ramírez, realizó un llamado a reforzar las medidas de prevención frente a incendios forestales, considerando las actuales condiciones climáticas que enfrenta la región durante la temporada estival.

En la conversación, la autoridad enfatizó la importancia del uso responsable del fuego, evitar faenas que generen chispas y fortalecer el trabajo preventivo junto a las comunidades rurales. En ese contexto, destacó que la región cuenta con dos aeronaves estratégicamente ubicadas, una en el Parque Nacional Torres del Paine y otra en Punta Arenas, para una respuesta oportuna ante eventuales emergencias.

En materia de apoyo al mundo agrícola, se abordó el convenio entre el Gobierno Regional de Magallanes e INDAP, el cual contempla concursos que se irán desarrollando de forma rotativa según las comunas. El primero corresponde a un concurso de inversión orientado a fortalecer la producción agrícola, especialmente mediante la implementación de invernaderos.

Asimismo, se informó sobre la apertura del concurso de riego, vigente hasta marzo, cuyo objetivo es avanzar en seguridad hídrica a través de soluciones sustentables, como sistemas de acumulación de agua y captación de aguas lluvias, adaptadas a la realidad climática de Magallanes.

Finalmente, la seremi destacó los avances del Centro Hortícola de Punta Arenas, iniciativa que busca convertirse en un espacio de apoyo productivo y de encuentro comunitario, resguardando la arquitectura del casco histórico de la ciudad. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de licitación.





