Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de febrero de 2026

SEREMI DE AGRICULTURA LLAMA A REFORZAR LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ANUNCIA APOYOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA EN MAGALLANES

Patagonia Rural

Irene Ramírez Patagonia Rural

Durante el programa Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, la seremi de Agricultura de Magallanes, Irene Ramírez, realizó un llamado a reforzar las medidas de prevención frente a incendios forestales, considerando las actuales condiciones climáticas que enfrenta la región durante la temporada estival.

En la conversación, la autoridad enfatizó la importancia del uso responsable del fuego, evitar faenas que generen chispas y fortalecer el trabajo preventivo junto a las comunidades rurales. En ese contexto, destacó que la región cuenta con dos aeronaves estratégicamente ubicadas, una en el Parque Nacional Torres del Paine y otra en Punta Arenas, para una respuesta oportuna ante eventuales emergencias.

En materia de apoyo al mundo agrícola, se abordó el convenio entre el Gobierno Regional de Magallanes e INDAP, el cual contempla concursos que se irán desarrollando de forma rotativa según las comunas. El primero corresponde a un concurso de inversión orientado a fortalecer la producción agrícola, especialmente mediante la implementación de invernaderos.

Asimismo, se informó sobre la apertura del concurso de riego, vigente hasta marzo, cuyo objetivo es avanzar en seguridad hídrica a través de soluciones sustentables, como sistemas de acumulación de agua y captación de aguas lluvias, adaptadas a la realidad climática de Magallanes.

Finalmente, la seremi destacó los avances del Centro Hortícola de Punta Arenas, iniciativa que busca convertirse en un espacio de apoyo productivo y de encuentro comunitario, resguardando la arquitectura del casco histórico de la ciudad. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de licitación.



Almorzando con Checho Esteban Vera

FESTIVAL DE LA ESQUILA DE VILLA TEHUELCHES CELEBRA SU EDICIÓN 32 CON TORNEO, MÚSICA Y TRADICIÓN CAMPESINA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2
nuestrospodcast
Felipe Barría Cumbre Aconcagua

MONTAÑISTA DE PUERTO WILLIAMS ALCANZÓ LA CUMBRE DEL ACONCAGUA Y AVANZA EN EL DESAFÍO SEVEN SUMMITS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Irene Ramírez Patagonia Rural

SEREMI DE AGRICULTURA LLAMA A REFORZAR LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ANUNCIA APOYOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CAPITANIA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS-30-12-32-57

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO EN EL BORDE COSTERO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ariquelmeducci

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME VALORA NOMBRAMIENTOS DEL GABINETE DE KAST “TENEMOS QUE SACAR A CHILE DE ESTE ESTANCAMIENTO ECONÓMICO”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250