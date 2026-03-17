TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 10 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO A AUTOR DE FEMICIDIO FRUSTRADO

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los jueces Octavio Salinas Cabrera (presidente), Constanza Sutter Lagarejos y Palmira Muñoz Leiva (redactora)– aplicó, además, a J.A.V.R. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

“Una vez ejecutoriada la presente sentencia consúltese a la víctima o a quien sus derechos represente, si desea mantenerse informada de las postulaciones a la libertad condicional o de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Notifíquesele al efecto personalmente o por cédula”, consigna el fallo.

El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable que, en horas de la madrugada del 14 de abril de 2025, “(…) se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en (…) de Punta Arenas, en compañía de su conviviente, el imputado J.A.V.R.; en momentos en que la ofendida se fue a acostar al dormitorio iniciaron una discusión de pareja, a raíz de la cual el acusado reaccionó de forma violenta y con la finalidad de causarle la muerte, comenzando a apretarle el cuello, no logrando su objetivo debido a la defensa de esta, para luego proceder a rociarla con alcohol que se encontraba en el lugar y con un encendedor prenderle fuego en distintas partes de su cuerpo, comenzando esta a quemarse, logrando sofocar las llamas para luego huir del lugar, saliendo hacia el exterior completamente desnuda, corriendo, agitada y pidiendo auxilio, al tiempo que el imputado la sigue hacia el exterior, momentos en los que una vecina llamó a Carabineros, quienes al llegar al lugar y previa sindicación de la víctima, detienen al acusado en las inmediaciones de calle Santa Juana. Producto de los hechos descritos la víctima resultó con lesiones consistentes en quemaduras AB-A cervical; AB-A torácica; AB-A abdominal; AB-A de muslo bilateral, lesiones clínicamente graves, según informe del Servicio Médico Legal”.