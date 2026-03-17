INTENSAS LLUVIAS ACTIVAN AMPLIO DESPLIEGUE MUNICIPAL Y CONSTANTE MONITOREO EN PUNTA ARENAS

Una intensa jornada de precipitaciones se registra este martes en Punta Arenas, lo que ha obligado a un amplio despliegue de equipos municipales desde primeras horas de la mañana para atender situaciones de emergencia, principalmente en sectores periurbanos y puntos críticos de la ciudad.

Desde temprano, personal de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra trabajando en terreno con maquinaria pesada y móviles municipales, priorizando la canalización de aguas y la mantención de la conectividad en sectores afectados por anegamientos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que la situación responde a un evento climático de alta intensidad en un corto período de tiempo. "Como saben, estamos con alerta. Durante esta jornada se esperan cerca de 30 milímetros de lluvia y ya llevamos alrededor de 25, que es prácticamente lo que llueve en un mes. Es el segundo episodio en que cae mucha agua en poco tiempo, lo que hace colapsar alcantarillas y caminos periurbanos", señaló.

La autoridad comunal detalló que desde temprano se activaron todos los recursos disponibles. "Desde las 7 de la mañana estamos con nuestras máquinas desplegadas en distintos sectores, incluyendo Villa Generosa, y con ocho dispositivos recorriendo la ciudad. Hasta ahora hemos recibido llamados por situaciones en viviendas, los que han sido controlados, y estamos apoyando con sacos de arena", indicó.

Según datos de la Dirección de Seguridad Pública, durante la mañana se han recibido seis llamados a la línea municipal de emergencias 800 800 134, principalmente por anegamientos de viviendas, daños en caminos y problemas en infraestructura sanitaria. Entre ellos, destacan solicitudes de maquinaria en Villa Generosa, entrega de sacos de arena en el sector de Rómulo Correa, acumulación de agua en patios y riesgos de inundación en sectores como Playa Norte y el kilómetro 7,5 norte.

La directora de Gestión del Riesgo de Desastres, Sonia Vargas, explicó que el trabajo se ha concentrado en los sectores más vulnerables. "Desde temprano desplegamos equipos, principalmente en zonas periurbanas, que son las que más sufren con este tipo de precipitaciones. Tenemos maquinaria trabajando en la canalización de aguas para evitar cortes de camino, especialmente en sectores como Villa Generosa, Vrsalovic y Loteo Varillas", señaló.

En ese contexto, también se han adoptado medidas de contingencia vial. "En este momento se mantiene cerrado el sector de prolongación Mardones por acumulación de agua, por lo que se ha habilitado Capitán Guillermos como vía alternativa para asegurar la conectividad de sectores como Llau Llau y Pampa Redonda", agregó Vargas.

El despliegue municipal contempla 13 funcionarios en terreno, además de 2 motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 4 camionetas y 1 camión; distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, se mantiene monitoreo en sectores como la Av. Costanera del Estrecho y el Muelle Prat, además del canal de trasvase, cuya crecida fue informada a la Dirección de Obras Hidráulicas.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se espera que las precipitaciones disminuyan durante la tarde, sin embargo, se proyecta la llegada de fuertes vientos que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora.

"Esta lluvia debería disminuir en las próximas horas, pero después viene viento fuerte, por lo que el llamado es a conducir con precaución y respetar a los peatones. Este tipo de eventos responde a cambios en el clima: hoy llueve intensamente en poco tiempo y no hay ciudad que resista sin afectaciones", advirtió el alcalde.