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14 de abril de 2026

CARABINEROS DETIENE A CIUDADANO EXTRANJERO CON MÁS DE MEDIO KILO DE COCAÍNA EN PUNTA ARENAS

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo de la Sección Centauro en el sector de calles Rancagua con Boliviana.

puqdetenidodrogas13042026

Durante la tarde de este lunes 13 de abril, cerca de las 19:00 horas, personal de Carabineros de Chile perteneciente a la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes logró la detención de un individuo por tráfico de drogas en la ciudad de Punta Arenas.

El procedimiento se desarrolló mientras efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos en calle Rancagua, al llegar a la intersección con calle Boliviana, donde fiscalizaron un vehículo marca Mazda Demio con un hombre adulto en su interior. Durante el control de identidad, los funcionarios percibieron un fuerte olor a precursores químicos, similar al de la marihuana, lo que motivó una revisión del móvil.

En el interior del vehículo se encontraron 583 gramos con 800 miligramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 25 bolsas pequeñas y cinco envoltorios de mayor tamaño. Además, se incautaron 10 gramos con 100 miligramos de marihuana, dinero en efectivo en distintas divisas, una pesa digital y un teléfono celular.

El detenido, identificado con las iniciales J.S.M.T., de 30 años y nacionalidad colombiana, no registra antecedentes penales y se encontraba en situación migratoria irregular. Asimismo, se le practicó un examen narcotest que arrojó positivo a consumo de THC.

El imputado fue puesto a disposición de la justicia y pasó a control de detención durante esta jornada por el delito de tráfico de drogas, en el marco de la Ley 20.000.

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