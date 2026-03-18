CARDENAL CHOMALI PIDE AL COMERCIO A CERRAR DURANTE EL VIERNES SANTO “QUIENES TRABAJAN SON LOS MÁS POBRES”

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, llamó a los grandes negocios del comercio a no abrir sus puertas este Viernes Santo, señalando que "quienes van a trabajar son los más pobres".

Así lo declaró en conversación con 24 Horas donde adelantó que se redactó una declaración para evitar que el comercio no respete el feriado religioso.

"En el comité permanente acabamos de escribir una declaración. Se me han acercado muchos sindicatos que están muy preocupados porque ya los están presionando mucho para que vayan a trabajar, y me parece, sinceramente, que es una miopía de parte de las grandes empresas impresionante", indicó.

En ese sentido, apuntó a que la fecha es respetada por colegios, bancos, servicios públicos y universidades: "¿Por qué la empresa no lo va a respetar?".

"Eso está demostrando lo que mueve a la sociedad, y ese es el gran problema que tenemos en Chile. Lo que mueve a la sociedad es el lucro, la competencia y el consumo. Esa es una pésima señal, porque si eso le hubiese hecho bien al país, no tendríamos lo que tenemos en este momento. La gente se siente sola", sostuvo.

Finalmente, instó a las grandes tiendas a ser "respetuosas" con sus trabajadores y cerrar sus puertas en Viernes Santo.

"Además, hay que ser honestos, seamos sinceros: quienes van a trabajar son los más pobres. Para los demás es un fin de semana largo y ahí también se produce una injusticia", concluyó.

Fuente: 24horas.cl

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