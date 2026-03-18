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18 de marzo de 2026

LOS DINOS DE CHILE LLEGAN CON SU ÉXITO “CHIKISTRIKIS” Y SU ENCANTO RANCHERO A DREAMS PUNTA ARENAS

​ El acceso al show en Dreams es gratuito con la entrada al casino y la presentación arrancará no antes de las 00:00 horas de este viernes.

FOTO LOS DINOS DE CHILE 1, 2025

Este viernes, los amantes de la música ranchera tropical tienen una cita imperdible en el restobar Lucky 7, ubicado al interior de la sala de juegos del casino de Punta Arenas. El grupo sensación del momento “Los Dinos de Chile” se presentará en un show que promete energía, ritmo y la calidez característica de su singular estilo musical.

 
Consolidados

 
Emergiendo de las vibrantes tierras de la región de la Araucanía en 2020, Los Dinos de Chile se han posicionado como un referente en la música ranchera tropical gracias a su estilo singular y emocionante. El grupo está liderado por Vicente Contreras, cuya voz cautivadora encabeza cada interpretación. Claudio Aguilera aporta energía con su percusión magistral, mientras que Hemerson Novoa en el huiro, José Muñoz en la guitarra, Kiti Navarrete en los teclados y Claudio Zambrano en la animación, completan la sinfonía de Los Dinos con maestría.

 
Internacional

Además del éxito nacional, Los Dinos de Chile han alcanzado un reconocimiento internacional significativo a través de sus contagiosos temas como "Al Ritmo del Tigre", "Las Abejitas" y "Fiesta". Estos éxitos han acumulado millones de reproducciones en redes sociales y han inspirado versiones en otros países como México, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

 
A Ello se agrega una trayectoria que incluye importantes festivales y eventos campestres a lo largo del país por lo que “Los Dinos de Chile” aseguran una experiencia musical que combina calidad, innovación y la pasión por el ranchero tropical. Su capacidad para crear momentos inolvidables llenos de alegría y emoción es indiscutible, consolidándolos como una fuerza imparable en la escena musical

Show

 
El acceso al show en Dreams es gratuito con la entrada al casino y la presentación arrancará no antes de las 00:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de una velada llena de momentos memorables donde “Los Dinos de Chile” prometen conectar con el público y elevar el espíritu del ranchero tropical que tendrá su punto más álgido cuando interpreten el último gran éxito titulado ““Chikistrikis” .

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