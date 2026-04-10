“PRÓFUGOS” LLEGA CON LO MEJOR DE SODA STEREO Y CERATI A DREAMS PUNTA ARENAS

​Grupo nacional es reconocido en toda Latinoamérica por los fanáticos de la afamada banda trasandina.



Como pocos grupos tributo, gozan de la admiración del público nacional y de una fama que traspasa las fronteras. Y es que la perfección que han logrado sobre el escenario, sin duda, no deja a nadie indiferente. Más, si el público es de los fieles seguidores de la inmortal obra de Soda Stereo. Se trata de la banda “Prófugos” que nuevamente llegará al casino Dreams para hacer una versión renovada y dejar en alto toda la magia que entrega la música y las letras de la mítica banda argentina.



Show



“Prófugos” se diferencia del resto de los tributos ya que puede interpretar todo el catálogo de Soda y Gustavo, montando los shows tanto con escenografías, vestimenta y las versiones de cada presentación.“Pueden tocar las canciones del disco, el Unplugged, realizar la presentación de Soda en el Festival de Viña y otros shows”, explicó Pablo Quintana, tour manager de la banda.



En el escenario del Restobar Lucky 7, la noche del sábado, desde pasadas LAS 00:00 horas, estarán presentes Hernán Fuller, Bajista. Patricio Ramírez en Guitarra y Felipe Reyes Vocalista y Rodrigo Kanamori quien además tuvo el honor de haber tocado en el concierto sinfónico realizado por el líder de la banda en Chile.



El vocero del grupo dio a conocer que los muchachos están muy contentos de regresar con las canciones de Gustavo y Soda a la región De Los Ríos y que tienen preparado un Setlist muy dinámico, que los hará cantar y bailar. “El público es muy entusiasta y cantan con mucha fuerza. Además nos tratan muy bien, tanto la gente, como en el Casino. Siempre es un agrado volver”, sentenció su interlocutor.



Al show de “Prófugos” en Dreams, se accede gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.







