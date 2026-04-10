Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de abril de 2026

“PRÓFUGOS” LLEGA CON LO MEJOR DE SODA STEREO Y CERATI A DREAMS PUNTA ARENAS

“Prófugos”desde pasadas las 23:00 horas de este sábado en restobar lucky 7 Dreams Punta Arenas.

foto profugos 2, 2026

​Grupo nacional es reconocido en toda Latinoamérica por los fanáticos de la afamada banda trasandina.

Como pocos grupos tributo, gozan de la admiración del público nacional y de una fama que traspasa las fronteras. Y es que la perfección que han logrado sobre el escenario, sin duda, no deja a nadie indiferente. Más, si el público es de los fieles seguidores de la inmortal obra de Soda Stereo. Se trata de la banda “Prófugos” que nuevamente llegará al casino Dreams para hacer una versión renovada y dejar en alto toda la magia que entrega la música y las letras de la mítica banda argentina.

 
Show

 
“Prófugos” se diferencia del resto de los tributos ya que puede interpretar todo el catálogo de Soda y Gustavo, montando los shows tanto con escenografías, vestimenta y las versiones de cada presentación.“Pueden tocar las canciones del disco, el Unplugged, realizar la presentación de Soda en el Festival de Viña y otros shows”, explicó Pablo Quintana, tour manager de la banda.

 
En el escenario del Restobar Lucky 7, la noche del sábado, desde pasadas LAS 00:00 horas, estarán presentes Hernán Fuller, Bajista. Patricio Ramírez en Guitarra y Felipe Reyes Vocalista y Rodrigo Kanamori quien además tuvo el honor de haber tocado en el concierto sinfónico realizado por el líder de la banda en Chile.

 
El vocero del grupo dio a conocer que los muchachos están muy contentos de regresar con las canciones de Gustavo y Soda a la región De Los Ríos y que tienen preparado un Setlist muy dinámico, que los hará cantar y bailar. “El público es muy entusiasta y cantan con mucha fuerza. Además nos tratan muy bien, tanto la gente, como en el Casino. Siempre es un agrado volver”, sentenció su interlocutor.

 
Al show de “Prófugos” en Dreams, se accede gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.



FOTO DUO ERWIN Y MERLIN 2026

DÚO REVELACIÓN DEL HUMOR CHILENO LLEGA A DREAMS PUNTA ARENAS CON HILARANTE RUTINA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SEREMI DE ENERGÍA Y SEC MAGALLANES REVISAN LOS PLANES DE INVIERNO PRESENTADOS POR ENAP, GASCO Y EDELMAG

Leer Más

"El objetivo central de la cita es estar preparados y coordinados para responder velozmente a eventos que pudieran afectar el correcto suministro de los servicios de electricidad y gas", sostuvo el Seremi Marco Antonio Pinto.

"El objetivo central de la cita es estar preparados y coordinados para responder velozmente a eventos que pudieran afectar el correcto suministro de los servicios de electricidad y gas", sostuvo el Seremi Marco Antonio Pinto.

seremienergiainvierno
nuestrospodcast
general

COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE LA JURISDICCIÓN PUNTA ARENAS CONCEDIÓ EL BENEFICIO AL 1,2% DE LOS POSTULANTES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
foto profugos 2, 2026

“PRÓFUGOS” LLEGA CON LO MEJOR DE SODA STEREO Y CERATI A DREAMS PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
colegioprofesoresdpp

PROFESORES DE MAGALLANES EXIGEN SOLUCIONES URGENTES POR SUELDOS IMPAGOS Y VIOLENCIA ESCOLAR

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
jefeconadipuq

CONADI IMPULSA EMPRENDIMIENTO INDÍGENA URBANO EN MAGALLANES CON FONDO DE $50 MILLONES