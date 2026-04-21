21 de abril de 2026
MÚSICO ELECTRÓNICO MAGALLÁNICO RAFAEL CHEUQUELAF PUBLICA DISCO SOBRE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN LA PATAGONIA
Soy reportero - música.
A través del sello chileno PUEBLO NUEVO Netlabel el músico electrónico Rafael Cheuquelaf (integrante del dúo magallánico LLUVIA ÁCIDA) ha publicado su última obra musical en formato solista. Se trata de "ECOCIDIOS", una colección de nueve temas instrumentales que tienen como temática los desastres ecológicos del pasado y las amenazas medioambientales del presente en la Patagonia. Mediante un sonido construido en base a sintetizadores modulares y theremin, más fragmentos de notas de prensa, el autor aborda diversos tópicos. Episodios del pasado, como la industria ballenera y el varamiento del buque petrolero "Metula", y otros que repercuten aún hoy como la invasión de especies exóticas como el castor y el dydimo. Y alude a problemáticas del presente, como los incendios que año a año asolan la Patagonia Chilena y Argentina y a las actividades que amenazan la integridad biológica de nuestros entornos, como la salmonicultura, la pesca industrial y la proyectada megaindustria de Hidrógeno - Amoníaco en Magallanes.
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La iniciativa contempla áreas verdes, juegos infantiles y espacios recreativos en un terreno que permaneció años en abandono.
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