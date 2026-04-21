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21 de abril de 2026

MÚSICO ELECTRÓNICO MAGALLÁNICO RAFAEL CHEUQUELAF PUBLICA DISCO SOBRE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN LA PATAGONIA

Soy reportero - música.

ECOCIDIOS - portada

A través del sello chileno PUEBLO NUEVO Netlabel el músico electrónico Rafael Cheuquelaf (integrante del dúo magallánico LLUVIA ÁCIDA) ha publicado su última obra musical en formato solista. Se trata de "ECOCIDIOS", una colección de nueve temas instrumentales que tienen como temática los desastres ecológicos del pasado y las amenazas medioambientales del presente en la Patagonia. Mediante un sonido construido en base a sintetizadores modulares y theremin, más fragmentos de notas de prensa, el autor aborda diversos tópicos. Episodios del pasado, como la industria ballenera y el varamiento del buque petrolero "Metula", y otros que repercuten aún hoy como la invasión de especies exóticas como el castor y el dydimo. Y alude a problemáticas del presente, como los incendios que año a año asolan la Patagonia Chilena y Argentina y a las actividades que amenazan la integridad biológica de nuestros entornos, como la salmonicultura, la pesca industrial y la proyectada megaindustria de Hidrógeno - Amoníaco en Magallanes.


El autor explica que la idea de este disco nació de una entrevista que se le hizo el año pasado para una serie próxima a estrenarse, llamada "Futuro a Color" (financiada por el CNTV), que aborda las preocupaciones ambientales de comunidades a lo largo del país. Allí realizó una intervención sonora al aire libre, en el sector de Cabeza del Mar, que se convertiría en el germen de una obra que le llevó aproximadamente cuatro meses terminar. Lo concibe como un ejercicio de memoria sobre las acciones que han dañado nuestros hábitats en nombre del progreso. "Este disco no busca tranquilizar ni brindar confort auditivo, sino transmitir mediante el sonido mi inquietud por el destino de la Patagonia. Mi lugar en el mundo, al que reconozco como mi hogar. Y un lugar que debe seguir siendo un santuario para una vida natural y humana cada vez más amenazada a nivel global", reflexiona el músico.

"ECOCIDIOS", obra que sucede a otros discos de Rafael Cheuquelaf como "TIEMPO PROFUNDO" (2024), "CAMINO INTERIOR" (2022) y "AUSTRONÁUTICA" (2021), se encuentra disponible para escucha y descarga gratuita en su página oficial https://pueblonuevo.cl/catalogo/ecocidios/, así como también en las cuentas de Bandcamp y You Tube del sello magallánico Eolo Producciones.
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