“REINA ISABEL” SE PRESENTA POR PRIMERA VEZ EN DREAMS PUNTA ARENAS CON SHOW DE MÚSICA TROPICAL RANCHERA

El restobar Lucky 7 de Dreams Punta Arenas será escenario del debut de “Reina Isabel”, banda femenina chilena de música tropical ranchera que se presentará este sábado 4 de abril. El grupo, integrado por Sandra Reyes, Magaly Vásquez y Su Bustamante, propone un espectáculo cercano, con énfasis en la interacción con el público.

La presentación contempla un repertorio compuesto por clásicos del género, orientado a generar un ambiente participativo. Desde la agrupación señalaron que el objetivo es ofrecer un show íntimo, donde los asistentes puedan cantar y bailar junto a la banda durante toda la jornada.

Este será el primer espectáculo del grupo en el casino de la ciudad, aunque sus integrantes ya conocían Punta Arenas por visitas anteriores. En ese contexto, destacaron su regreso a la zona, esta vez con una propuesta musical enfocada en el público local.

La presentación comenzará no antes de las 00:00 horas en el escenario del Lucky 7. El acceso es gratuito con la entrada al casino, cuyo valor es destinado íntegramente a beneficio fiscal.

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