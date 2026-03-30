Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de marzo de 2026

DOMNEA ESTRENA “MIRAR EL TIEMPO”, SU NUEVO SINGLE JUNTO A DORIANA DISCOS

​El proyecto liderado por Cristian Vladilo presenta el videoclip de su tercera entrega musical, marcada por una reflexión sobre el paso del tiempo.

domnea - Mirar el tiempo

El sello magallánico Doriana Discos presentó oficialmente el videoclip del tercer single del proyecto musical “domnea”, iniciativa liderada por Cristian Vladilo, ex integrante de Mantiza.

Se trata de la canción “Mirar el tiempo”, lado B del single “Como antes”, cuyo videoclip ya había sido estrenado meses atrás. La nueva entrega profundiza en una mirada introspectiva sobre el paso del tiempo y la vida, abordada desde la perspectiva de la vejez.

El tema fue compuesto por Cristian Vladilo y grabado en estudios Las Dorianas y ArgoStudio, contando con la colaboración de Álvaro Menéndez, integrante de Dermivizia, en teclados y coros. La producción, mezcla y masterización estuvieron a cargo del propio Vladilo.

En tanto, el videoclip fue dirigido y editado por el artista, en conjunto con Menéndez, mientras que las imágenes fueron registradas por Camila Moreno y el propio Menéndez.

La canción ya se encuentra disponible en plataformas de streaming, mientras que el videoclip puede ser visto a través de YouTube.


KBR

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIRÁ FRENAR DECRETO QUE RECORTA INVERSIÓN PÚBLICA DE PLAN DE ZONAS EXTREMAS PARA MAGALLANES: “NO PERMITIREMOS QUE SE CASTIGUE A LA REGIÓN”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: DESAPROBACIÓN DE KAST SUBE DOS PUNTOS Y LLEGA A 51% EN MEDIO DE CRISIS POR EL ALZA LOS COMBUSTIBLES

Leer Más

Sondeo arrojó que mientras el rechazo al desempeño del mandatario supera por primera vez la mitad de los encuestados, la aprobación presidencial cayó 4 puntos porcentuales, alcanzando el 43%.

Sondeo arrojó que mientras el rechazo al desempeño del mandatario supera por primera vez la mitad de los encuestados, la aprobación presidencial cayó 4 puntos porcentuales, alcanzando el 43%.

KAST
nuestrospodcast
KBR

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIRÁ FRENAR DECRETO QUE RECORTA INVERSIÓN PÚBLICA DE PLAN DE ZONAS EXTREMAS PARA MAGALLANES: “NO PERMITIREMOS QUE SE CASTIGUE A LA REGIÓN”

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
domnea - Mirar el tiempo

DOMNEA ESTRENA “MIRAR EL TIEMPO”, SU NUEVO SINGLE JUNTO A DORIANA DISCOS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
illit

BANDA KPOP ILLIT TITULÓ CON PALABRA YAGÁN SU NUEVO ÁLBUM

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
BINACIONAL DE LECTURA

CARTELERA CULTURAL 28 MARZO