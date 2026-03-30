DOMNEA ESTRENA “MIRAR EL TIEMPO”, SU NUEVO SINGLE JUNTO A DORIANA DISCOS

El sello magallánico Doriana Discos presentó oficialmente el videoclip del tercer single del proyecto musical “domnea”, iniciativa liderada por Cristian Vladilo, ex integrante de Mantiza.

Se trata de la canción “Mirar el tiempo”, lado B del single “Como antes”, cuyo videoclip ya había sido estrenado meses atrás. La nueva entrega profundiza en una mirada introspectiva sobre el paso del tiempo y la vida, abordada desde la perspectiva de la vejez.

El tema fue compuesto por Cristian Vladilo y grabado en estudios Las Dorianas y ArgoStudio, contando con la colaboración de Álvaro Menéndez, integrante de Dermivizia, en teclados y coros. La producción, mezcla y masterización estuvieron a cargo del propio Vladilo.

En tanto, el videoclip fue dirigido y editado por el artista, en conjunto con Menéndez, mientras que las imágenes fueron registradas por Camila Moreno y el propio Menéndez.

La canción ya se encuentra disponible en plataformas de streaming, mientras que el videoclip puede ser visto a través de YouTube.



