Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de marzo de 2026

MÚSICA Y EDUCACIÓN PÚBLICA: ESCUELA PADRE HURTADO RECIBIÓ MODERNOS INSTRUMENTOS PARA SU ORQUESTA

Buenos días región.

escpadrehurtado

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, representantes de la Escuela Padre Alberto Hurtado dieron a conocer la llegada de nuevos instrumentos musicales que fortalecerán el trabajo artístico del establecimiento.

El director del recinto educacional, Cristian Díaz, junto a Luis Ormeño, director de la orquesta de bronce; Claudia Aranda, profesora directora de la orquesta de cuerdas; y Vanesa Mancilla, encargada del taller de coro, destacaron la importancia de esta adquisición para el desarrollo integral de los estudiantes.

Se trata de una inversión cercana a los 20 millones de pesos, obtenida a través de un proyecto presentado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que permitió dotar a la escuela de nuevos instrumentos para sus distintas agrupaciones musicales.

Desde el establecimiento señalaron que esta implementación permitirá mejorar tanto los ensayos como las presentaciones de la orquesta, integrada por niñas y niños que se han transformado en verdaderos embajadores de la educación pública a través de la música.

Los instrumentos ya se encuentran disponibles y están siendo utilizados activamente por los estudiantes en este inicio de año escolar, marcando un impulso significativo para las actividades artísticas del colegio.

Al cierre de la entrevista, los alumnos del taller de violín que asistieron al programa realizaron una presentación en vivo, interpretando diversas piezas musicales, demostrando el talento y el avance que han logrado gracias a estos espacios formativos.





imetclimnica

ANDES SALUD CONCRETA ADQUISICIÓN DE 64% DE CLÍNICA IMET, EN PUNTA ARENAS, Y MARCA UN HITO EN SU ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI CONFIRMA IDENTIDAD DE MUJER FALLECIDA EN PORVENIR: MUERTE SE ASOCIA A ASFIXIA POR SUMERSIÓN

Leer Más

​El cuerpo fue identificado como Dafne Heresman y no presentaría lesiones atribuibles a la intervención de terceros.

​El cuerpo fue identificado como Dafne Heresman y no presentaría lesiones atribuibles a la intervención de terceros.

PDI Mujer fallecida Porvenir
nuestrospodcast
escuelas deportivas

PUNTA ARENAS INAUGURA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026 CON 250 CUPOS GRATUITOS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
sence

SENCE ABRE POSTULACIONES A CURSOS GRATUITOS EN PUERTO NATALES CON CUPOS LIMITADOS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Torres-del-Paine-desde-el-mirador-base-Torres1

CONAF LEVANTA RESTRICCIÓN PARA REALIZAR BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Concejal Germán Flores

CONCEJAL GERMÁN FLORES: “EL MAYOR COSTO LO PAGARÁN LAS FAMILIAS MÁS POBRES DE NUESTRA COMUNA”

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"