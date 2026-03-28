MÚSICA Y EDUCACIÓN PÚBLICA: ESCUELA PADRE HURTADO RECIBIÓ MODERNOS INSTRUMENTOS PARA SU ORQUESTA

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, representantes de la Escuela Padre Alberto Hurtado dieron a conocer la llegada de nuevos instrumentos musicales que fortalecerán el trabajo artístico del establecimiento.

El director del recinto educacional, Cristian Díaz, junto a Luis Ormeño, director de la orquesta de bronce; Claudia Aranda, profesora directora de la orquesta de cuerdas; y Vanesa Mancilla, encargada del taller de coro, destacaron la importancia de esta adquisición para el desarrollo integral de los estudiantes.

Se trata de una inversión cercana a los 20 millones de pesos, obtenida a través de un proyecto presentado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que permitió dotar a la escuela de nuevos instrumentos para sus distintas agrupaciones musicales.

Desde el establecimiento señalaron que esta implementación permitirá mejorar tanto los ensayos como las presentaciones de la orquesta, integrada por niñas y niños que se han transformado en verdaderos embajadores de la educación pública a través de la música.

Los instrumentos ya se encuentran disponibles y están siendo utilizados activamente por los estudiantes en este inicio de año escolar, marcando un impulso significativo para las actividades artísticas del colegio.

Al cierre de la entrevista, los alumnos del taller de violín que asistieron al programa realizaron una presentación en vivo, interpretando diversas piezas musicales, demostrando el talento y el avance que han logrado gracias a estos espacios formativos.





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