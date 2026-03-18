FAE PUERTO NATALES INICIÓ CICLO DE CHARLAS INFORMATIVAS PARA CAPTAR NUEVAS FAMILIAS DE ACOGIDA

El pasado 16 de marzo en el Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales, profesionales del Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) realizaron una charla informativa dirigida a las y los funcionarios de la Subdirección de Gestión del Cuidado de Enfermería. La actividad se enmarca dentro de las acciones de difusión del FAE en la comunidad, con el objetivo de captar nuevas familias de acogida en la Provincia de Última Esperanza.

La instancia fue impartida por la directora del FAE, María Paz Ormazábal; la psicóloga captadora, Natalia Martínez; y la periodista, Antonia Aguilante, quienes expusieron sobre qué son las familias de acogida, los procesos de postulación, acogimiento y el acompañamiento psicosocial. Asimismo, se abordaron temáticas como la desvinculación con los niños en acogimiento, los derechos laborales para familias de acogida y las capacitaciones en habilidades parentales.

FAE Puerto Natales, así como otros programas de acogimiento transitorio del país, comparten una problemática en común: la falta de familias de acogida. Según el último informe del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia -actualizado en enero del 2026-, de los 5.172 niños, niñas y adolescentes (NNA) que permanecen bajo el cuidado de programas de residencia, 678 tienen menos de 3 años. Es por ello, que las instancias de difusión y sensibilización dentro de la comunidad es crucial para aumentar las familias de acogida en las regiones, así como el rol activo de la sociedad en el cuidado alternativo de NNA.

Sobre ello, la directora de FAE Puerto Natales, María Paz Ormazábal, enfatizó en la importancia de llegar a la comunidad a través de la sensibilización de una problemática latente a nivel nacional "que nuestros niños, niñas y adolescentes se desarrollen bajo los cuidados esenciales según cada ciclo vital, es una responsabilidad que compartimos todas y todos, por lo que debemos hacernos cargo. Hasta el día de hoy, nos ha llegado la notificación de 6 casos de lactantes que se encuentran en Punta Arenas y que buscan familias de acogida. Lamentablemente, no hemos podido recibir las derivaciones por no contar actualmente con familias de acogida", puntualizó la directora.



En ese sentido, FAE Puerto Natales está en búsqueda constante de personas interesadas en vincularse como familia de acogida. Los requisitos para postular son tener más de 18 años de edad, no tener antecedentes penales y aprobar las evaluaciones psicosociales realizadas por el programa. Aquellos que estén interesados, pueden escribir al WhatsApp +56992350943, escribir al correo [email protected], o visitar la oficina ubicada en Yungay Nº 356.