CLUB BRISAS MAGALLÁNICAS DESTACA DESARROLLO DEL PATINAJE ARTÍSTICO EN LA REGIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS

​Durante el programa Polar En El Deporte se conversó con integrantes del club de patinaje artístico Brisas Magallánicas, quienes compartieron la experiencia y crecimiento que ha tenido esta disciplina en Punta Arenas durante los últimos años.

Las representantes del club destacaron la participación de sus deportistas en torneos realizados en San Felipe y Brasil, donde las jóvenes patinadoras obtuvieron buenos resultados en modalidades como libre, artístico y grupal.

​Desde la organización también señalaron que uno de los principales desafíos para el desarrollo del patinaje en la región es contar con más espacios adecuados para entrenamientos y eventos deportivos, además de fortalecer la coordinación entre los clubes locales.

