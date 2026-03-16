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16 de marzo de 2026

CLUB BRISAS MAGALLÁNICAS DESTACA DESARROLLO DEL PATINAJE ARTÍSTICO EN LA REGIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS

Polar En El Deporte

Patinaje

​Durante el programa Polar En El Deporte se conversó con integrantes del club de patinaje artístico Brisas Magallánicas, quienes compartieron la experiencia y crecimiento que ha tenido esta disciplina en Punta Arenas durante los últimos años.

Las representantes del club destacaron la participación de sus deportistas en torneos realizados en San Felipe y Brasil, donde las jóvenes patinadoras obtuvieron buenos resultados en modalidades como libre, artístico y grupal.

​Desde la organización también señalaron que uno de los principales desafíos para el desarrollo del patinaje en la región es contar con más espacios adecuados para entrenamientos y eventos deportivos, además de fortalecer la coordinación entre los clubes locales.

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