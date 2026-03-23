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23 de marzo de 2026

ASOCIACIÓN MAGALLANES TUVO UNA EXITOSA PRIMERA COMPETENCIA DE APARTA DE GANADO

​La jornada se desarrolló en la Estancia Consuelo, en Puerto Natales.

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En la tarde del domingo 22 de marzo de 2026 se realizó la primera competencia de Aparta de Ganado para la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Magallanes, en la que dos equipos clasificaron para la Final de Pruebas Funcionales de la Federación de Criadores del año 2027.

La actividad se efectuó en la Estancia Consuelo, ubicada a 25 kilómetros de Puerto Natales, con gran concurrencia de público y en un paisaje maravilloso como se puede observar en las imágenes.

Los campeones de la fecha fueron los integrantes del equipo "Agua Sucia": Bryan Corcoran, Nicolás Luksic y Franco Kusanovic. Como vicecampeones terminaron "Los Parientes": Sandro Contreras, Manuel San Martín y Jorge Alvarez.

Jorge Beattie, presidente de la Asociación de Criadores de Magallanes, contó que "llegaron 21 equipos, se hicieron tres faenas como es habitual y las típicas actividades que se hacen en la Aparta de Ganado. Hubo mucha concurrencia de público que llegó hasta al Estancia Consuelo a presenciar la actividad. Así que fue todo un éxito, la gente quedó muy contenta y con un excelente desempeño del jurado Cristián Barrenechea".

"Es un balance tremendamente positivo, lo que nos inspira a seguir haciendo más fechas de Aparta de Ganado para la próxima temporada", agregó.

Sobre el recinto, dijo que "el marco que dio cabida a esta prueba creo que es difícil de igualar. Desde el punto de vista de infraestructura, del corral en el cual se desarrolló la prueba, fue todo de primer nivel. Felicito a las personas que estuvieron a cargo del montaje porque lo hicieron en forma extraordinaria, así que, como dije, fue una fecha muy exitosa".

Sobre el recinto, dijo que "el marco que dio cabida a esta prueba creo que es difícil de igualar. Desde el punto de vista de infraestructura, del corral en el cual se desarrolló la prueba, fue todo de primer nivel. Felicito a las personas que estuvieron a cargo del montaje porque lo hicieron en forma extraordinaria, así que, como dije, fue una fecha muy exitosa".

Autor: Héctor Parraguirre Jara

Fuente: caballoyrodeo.cl 



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