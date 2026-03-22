22 de marzo de 2026
BANDA REGIONAL CRISOL ANUNCIA LANZAMIENTO DE CICLO DE PRESENTACIONES “MÚSICA PARA RESISTIR”
El proyecto contempla shows con material inédito y parte de su repertorio, tras un año marcado por su participación en el Festival Ruido Austral.
La banda regional CRISOL anunció el lanzamiento de una serie de presentaciones en la ciudad bajo el formato “Música para Resistir”, iniciativa que será difundida durante la próxima semana a través de sus redes sociales.
El ciclo contempla interpretaciones de canciones inéditas junto a parte de su repertorio ya disponible en plataformas digitales, en un formato que busca consolidar su propuesta artística y acercarla al público local.
Durante el último año, la agrupación ha continuado desarrollando su trabajo musical, destacando su selección a nivel regional para presentarse en el Festival Ruido Austral, instancia que permitió visibilizar su propuesta dentro de la escena local.
El encuentro permitió abordar iniciativas culturales, deportivas y sociales, además de reforzar la cooperación entre ambas comunidades.
El encuentro permitió abordar iniciativas culturales, deportivas y sociales, además de reforzar la cooperación entre ambas comunidades.