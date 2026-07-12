NANOSATÉLITE SUCHAI-4 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE INICIA SU MISIÓN EN EL ESPACIO CON CERCA DE 60 EXPERIMENTOS

El nanosatélite SUCHAI-4, desarrollado por el Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria (SPEL) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, inició oficialmente su misión en el espacio tras ser lanzado con éxito a bordo de la misión Transporter-17 de SpaceX. El dispositivo fue puesto en una órbita polar sincrónica con el Sol, a unos 590 kilómetros de altitud.

Con un peso cercano a los cinco kilogramos, el satélite operará como un laboratorio autónomo en órbita y ejecutará cerca de 60 experimentos científicos y tecnológicos. Entre ellos se encuentran pruebas de comunicación óptica mediante láser hacia la Tierra, evaluación de sistemas de radio LoRa para transmisión de datos, ensayos tecnológicos para un telescopio espacial y el estudio del comportamiento de muestras biológicas en el ambiente espacial.

El investigador principal del proyecto, Marcos Díaz, explicó que uno de los principales desafíos de la misión será establecer contacto con el satélite para confirmar el correcto funcionamiento de sus sistemas y comenzar su operación. Para ello, el equipo del SPEL trabajará junto a radioaficionados de distintos países y estudiantes chilenos en la recepción de las primeras señales enviadas por el dispositivo.

El desarrollo de SUCHAI-4 contó con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y la colaboración de diversas instituciones nacionales e internacionales. La misión da continuidad al programa espacial impulsado por la Universidad de Chile, que anteriormente desarrolló los satélites SUCHAI, SUCHAI-2, SUCHAI-3 y PlantSat, fortaleciendo las capacidades nacionales en investigación y tecnología aeroespacial.

​

