Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

12 de julio de 2026

NANOSATÉLITE SUCHAI-4 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE INICIA SU MISIÓN EN EL ESPACIO CON CERCA DE 60 EXPERIMENTOS

​El dispositivo fue puesto en órbita a bordo de una misión de SpaceX y desarrollará investigaciones científicas y tecnológicas, incluyendo pruebas de comunicación por láser, radio LoRa y estudios biológicos.

Suchai 4-L-03

El nanosatélite SUCHAI-4, desarrollado por el Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria (SPEL) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, inició oficialmente su misión en el espacio tras ser lanzado con éxito a bordo de la misión Transporter-17 de SpaceX. El dispositivo fue puesto en una órbita polar sincrónica con el Sol, a unos 590 kilómetros de altitud.

Con un peso cercano a los cinco kilogramos, el satélite operará como un laboratorio autónomo en órbita y ejecutará cerca de 60 experimentos científicos y tecnológicos. Entre ellos se encuentran pruebas de comunicación óptica mediante láser hacia la Tierra, evaluación de sistemas de radio LoRa para transmisión de datos, ensayos tecnológicos para un telescopio espacial y el estudio del comportamiento de muestras biológicas en el ambiente espacial.

El investigador principal del proyecto, Marcos Díaz, explicó que uno de los principales desafíos de la misión será establecer contacto con el satélite para confirmar el correcto funcionamiento de sus sistemas y comenzar su operación. Para ello, el equipo del SPEL trabajará junto a radioaficionados de distintos países y estudiantes chilenos en la recepción de las primeras señales enviadas por el dispositivo.

El desarrollo de SUCHAI-4 contó con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y la colaboración de diversas instituciones nacionales e internacionales. La misión da continuidad al programa espacial impulsado por la Universidad de Chile, que anteriormente desarrolló los satélites SUCHAI, SUCHAI-2, SUCHAI-3 y PlantSat, fortaleciendo las capacidades nacionales en investigación y tecnología aeroespacial.


sercchileindiah2v

SERC CHILE E INDIA FIRMAN ACUERDO PARA IMPULSAR INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA SOLAR E HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CAMINO VICUÑA–YENDEGAIA CONCRETA IMPORTANTE HITO CON INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR

Leer Más

​La nueva estructura permitirá avanzar en la construcción del camino que unirá Estancia Vicuña con Yendegaia. La obra registra un 83% de avance en su Etapa XI y forma parte de un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y reforzar la presencia del Estado en el extremo sur del país.

​La nueva estructura permitirá avanzar en la construcción del camino que unirá Estancia Vicuña con Yendegaia. La obra registra un 83% de avance en su Etapa XI y forma parte de un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y reforzar la presencia del Estado en el extremo sur del país.

Puente Camino Yendegaia
nuestrospodcast
infl

ARTISTA MAGALLÁNICO STO ESTRENA "INFL", SU NUEVO SENCILLO SOBRE LA TRAICIÓN Y EL ARREPENTIMIENTO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
cobre

CAÍDA DEL COBRE Y POSIBLES ARANCELES DE EE.UU. GENERAN INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS DE CHILE Y PERÚ

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
sarampionsalud

AUTORIDADES REGIONALES LANZAN CAMPAÑA "CHILE CONTRA EL SARAMPIÓN" Y REFUERZAN LLAMADO A LA VACUNACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909